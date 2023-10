Ancelotti o Xabi Alonso, el gran dilema de Florentino Pérez

El italiano acaba contrato en junio y quiere entrenar a Brasil, mientras que el tolosarra gana enteros con su trabajo al frente del Leverkusen Carletto ejecuta el cambio generacional de la plantilla ganando títulos y no se descarta que el presidente le ofrezca una ampliación de contrato

El banquillo del Real Madrid para la temporada 2024-25 no tiene dueño. Carlo Ancelotti acaba contrato y las miradas se dirigen hacia Xabi Alonso, cuyo trabajo al frente del Bayer Leverkusen está impresionando. Florentino Pérez, presidente del club blanco, tiene que elegir un entrenador de garantías que dé continuidad al proyecto de renovación del equipo que inició en 2018 con la salida de Cristiano Ronaldo.

Paolo Andrei, rector de la Universidad de Parma investía a Carlo Ancelotti esta semana doctor Honoris Causa de la corporación, y confirmaba lo que es un secreto a voces: “A Carlo Ancelotti le espera en 2024 una aventura extraordinaria que para muchos entrenadores sería solo un sueño: el banquillo de Brasil. Es el primer extranjero de los últimos sesenta años que la dirigirá. El cuarto en toda su historia”. Sin embargo, el Real Madrid tiene la última palabra.

GANAR TÍTULOS

El entrenador italiano se comprometió con el presidente de la Confederación Brasileño de Fútbol Ednaldo Rodríguez para ser el seleccionador de la canarinha. La única condición que puso fue que asumiría el cargo en caso de no seguir al frente del Real Madrid. Si Florentino Pérez ofrece a Ancelotti continuar al frente del equipo le crearía un dilema. Carletto no ha firmado nada con Brasil, pero podría hacerlo a partir del 1 de enero, margen que tendría el dirigente madridista para hacerle una oferta.

Florentino Pérez exige títulos a los entrenadores que contrata. Ancelotti lo ha ganado todo en los dos años que lleva en su segunda etapa, pero los títulos no se dilucidan hasta la segunda parte de la temporada. Podría renovarlo y no ganar nada, aunque esto no barrería la estela de su trabajo en las tres temporadas que lleva. Su capacidad para encajar las piezas que el presidente ficha es valorable, aunque puede pensar que igual es el momento de un cambio que impulse ese buen trabajo.

En ese caso el objetivo sería Xabi Alonso. El exjugador blanco está haciendo un trabajo sorprendente al frente del Leverkusen, un buen equipo al que ha dotado de una aureola poderosa en apenas un año de trabajo. Tiene contrato hasta 2026, pero ‘Bild’ descubrió que incluyó una cláusula liberatoria en caso de que el Real Madrid, el Liverpool o el Bayern Múnich llamaran a su puerta. Alonso conoce bien la casa, sus exigencias, su filosofía y a Florentino Pérez. Quizá piense que es pronto para desembarcar en el banquillo del Real Madrid, pero si Florentino le llama será difícil que se resista.