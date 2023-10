Las tres opciones para Xabi Alonso

El técnico tolosarra tiene contrato con el equipo alemán hasta 2026 Una cláusula le permitiría adelantar su salida en 2024 en unas condiciones especiales

La temporada de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen está resultando extraordinaria, invicto y líder en solitario de la Bundesliga mandando sobre el Dortmund y el Bayern y asombrando por el juego de su equipo.

El técnico vasco no ha dejado de crecer desde que empezó su carrera en los banquillos y ya se le ha situado como el sucesor más apropiado para Carlo Ancelotti en el Real Madrid, cuyo contrato finaliza el próximo mes de junio, una operación que podría ser posible.

Y es que según revela el rotativo alemán Sport Bild, el Leverkusen y el entrenador pactaron una cláusula de rescisión que sólo es válida para tres clubes. Se trata de Real Madrid, Bayern Múnich y Liverpool.

Y es que aunque el contrato del tolosarra finaliza en 2026, estos tres clubs podrían hacerse con los servicios del técnico a partir de 2024 con arreglo a que entra en vigor dicha cláusula aunque la cantidad a abonar al Leverkusen no se ha hecho pública.

Sin embargo, Ottmar Hitzfeld, ex entrenador y ganador de dos Champions con Dortmund y Bayern, le recomienda que no se precipite: "Es difícil decir que no al Real Madrid si realmente hay una oferta, pero mi consejo a Xabi es: quédate en el Leverkusen hasta 2025. Creo que debería devolverle al club la oportunidad de trabajar como primer entrenador en la Bundesliga. Todavía es joven y puede ganar mucha experiencia aquí y dejar algo grande. Por eso le aconsejo que no se marche después de esta temporada, sino que se quede al menos un año más".

Alonso, por su parte, prefiere esquivar el tema: "Es demasiado pronto. Estamos en septiembre, así que no es un asunto a tratar. Sigo concentrado. Hemos empezado bien la temporada y tengo que ser el primero en seguir concentrado".