Xabi Alonso, el sustituto más real para Ancelotti

La más que probable marcha de Pochettino al Chelsea y la desconfianza en Raúl impulsan al tolosarra para ser técnico del Real Madrid en 2024 Xabi Alonso tiene contrato hasta junio de 2024 y goza de la confianza de la directiva junto a Arbeloa, del que se presupone que sería su asistente

Xabi Alonso, actual entrenador del Bayer Leverkusen, no cambiará de aires a final de la presente temporada. Así lo confirmó el propio exfutbolista este miércoles en la rueda de prensa previa al duelo de vuelta de semifinales de la Europa League ante la Roma, en unas declaraciones en las que reafirmó su compromiso con el club alemán y con las que despejó los rumores que le relacionaban con el Real Madrid y el Tottenham.

"Estoy muy contento con el equipo y el club. No pienso nada sobre mi futuro. Estoy plenamente concentrado en lo que quiero. Lo he hablado con todos los que deben saberlo", dijo el entrenador en la rueda de prensa previa a la vuelta de la semifinal contra el Roma. Interrogado acerca de si eso significa que en la temporada siguiente se quedará en el Leverkusen se limitó a responder: "Sí, eso es correcto. Espero que esta no sea nuestra última semifinal juntos, sino la primera", dijo mirando al centrocampista Florian Wirtz, que también estaba en la comparecencia y sobre quien también han circulado rumores

La realidad es que la eliminación del Real Madrid ante el Manchester City reabre un viejo debate y es el de la continuidad de Carlo Ancelotti en el banquillo blanco. Xabi Alonso tiene contrato hasta 2024 con la entidad de la aspirina y cada vez crece más su favoritismo para ser próximo entrenador blanco. Según los pronósticos de Betfair, que Xabi Alonso sea el próximo entrenador del Real Madrid se paga a 6€ por euro apostado, alcanzando su índice de probabilidad más alto desde que ocupa cualquier banquillo.

Pochettino y Raúl, casi descartados

Se da la circunstancia de que dos de sus hipotéticos rivales para el puesto parecen casi descartados. En principio, Mauricio Pochettino será el próximo técnico del Chelsea y quedaría fuera de la carrera. El técnico argentino siempre ha sonado para el Madrid pero la llamada del club londinense lo aleja de cualquier posibilidad. Lo mismo parece suceder con Raúl González, actual entrenador del Real Madrid Castilla. Al parecer, y según informaciones cercanas al club blanco, Florentino Pérez prefiere la opción de Xabi.

Una carrera impecable

Xabi Alonso enamoró a toda Europa con su fútbol y con su elegancia sobre el terreno de juego. Su carrera como futbolista se podría que decir que fue perfecta, ya que tuvo la oportunidad de jugar en los mejores clubes (Liverpool, Real Madrid, Bayern de Múnich...) El tolosarra colgó las botas en 2017 y pronto cambió el chip. En el año 2018 completó su curso de entrenador de élite de la UEFA y, tras una breve estancia en el equipo sub-14 del Real Madrid, Alonso regresó a Zubieta (ciudad deportiva de la Real Sociedad) y en julio de 2019 se hizo cargo del filial txuriurdin, con el que consiguió ascender a Segunda División.

Ascenso en los banquillos

Con la Real Sociedad B luchó hasta el final por mantener la categoría y se quedó a tan solo cinco puntos de la salvación, que la acabó marcando el Málaga. El talento de Xabi Alonso en los banquillos era innegable y al finalizar la temporada decidió abandonar Zubieta y esperar por un proyecto atractivo como es el del Bayer Leverkusen. Otro factor que ayuda es un relación con Arbeloa, actual técnico del Juventil del Real Madrid que mantiene una buena relación con la presidencia. Muchos aseguran que si Xabi es técnico blanco, su segundo será el ex lateral blanco.

Sin noticias de Nagelsmann, Zidane o Mourinho

Muy lejos quedan otras opciones en los pronósticos como Nagelsmann, Zidane o el propio Mourinho. Nagelsmann había sido admirado durante mucho tiempo en Madrid, impresionados por su trabajo en Hoffenheim y Leipzig, pero su extraña salida del Bayern no ha ayudado para considerarle como un firme candidato. El caso de Zidane se conduce hacia el PSG mientras que Mourinho sólo parece una solución de urgencia.

La de Mou es una situación nueva ni mucho menos llamativa, pues desde que ambos nombres, Madrid y Mourinho, se divorciasen en el verano del 2013, cada seis o doce meses vuelven a ser nombrados en todo tipo de portales, medios o informaciones sobre la posibilidad de volver a unir sus caminos. Si bien hasta aquí ninguno de los dos ha dicho de frente que desea volver a encontrarse con el otro, ahora mismo se afirma que en medio de la segunda temporada de José Mourinho por Roma dicho rumor vuelve a la vida pero nada más.