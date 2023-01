Ancelotti: "El Madrid no tiene una identidad clara"

El técnico blanco ha reconocido que "a veces jugamos a fútbol mejor o peor" El domingo se medirán a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, donde aún no han perdido este curso

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa antes de recibir a la Real Sociedad mañana domingo (21:00 horas) en el Santiago Bernabéu, en el encuentro correspondiente a la 19ª jornada de Liga.

"La Real juega muy bien, tiene las ideas muy claras. Será un partido complicado, tenemos que hacer un partido completo, tanto defensivo como ofensivo. El objetivo es mejorar la primera parte del Atlético", ha explicado el italiano ante los medios de comunicación. Las preguntas, sin embargo, han ido más enfocadas hacia el comunicado que emitió Gil Marín, consejero delegado de la entidad colchonera.

"Fue un partido igualado y merecimos ganar. El resto, son asuntos de los que no voy a hablar. No he leído nada, he escuchado algo. Prefiero no hablar. Lo mejor que puedo decir es que mi carácter respeta a todas las opiniones", fue su valoración al respecto.

Por otra parte, Ancelotti también sorprendió en rueda de prensa con la siguiente declaración, al ser preguntado por el juego del equipo, al que se le acusa de tener carácter, pero no fútbol: "También decían lo mismo cuando ganamos la Champions el año pasado. El fútbol lo hacemos bien, a veces mejor o peor. El Madrid no tiene una identidad clara, pero porque no queremos. Tengo un equipo que sabe hacer muchas cosas. La gente confunde no tener una identidad clara con no tener fútbol".

También tuvo palabras para los árbitros, de quienes reiteró que "tienen un trabajo muy muy complicado", aunque las decisiones subjetivas "pueden crear problemas y polémica". Del mismo modo, ha sentenciado que "si lo comparamos con el arbitraje de los años 80-90, ya no hay corrupción; ha mejorado muchísimo".