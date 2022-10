Ancelotti da pistas sobre la retirada de Kroos

El técnico italiano ha asegurado en rueda de prensa que "en enero o febrero decidirá, pero personalmente creo que seguirá" El germano está rayando a un gran nivel, pero ha dejado abierto su futuro al final del curso actual

A pesar de estar a un nivel excelso, Tony Kroos no quiere todavía pronunciarse sobre si dejará o no el fútbol al término de la presente temporada. El germano es indiscutible para Ancelotti en la sala de máquinas, por su visión de juego, por su condición física y por muchos intangibles que dan mucho al equipo. Se ha referido a su situación el entrenador italiano en la rueda de prensa previa al Real Madrid-Sevilla.

"He hablado con él. Está muy tranquilo y va a pensar después del Mundial. Enero-Febrero. Personalmente creo que va a seguir porque está muy contento. Tiene más nivel que el año pasado. Tuvo problemas al principio. Esta primera parte está a un nivel muy alto", ha comentado 'Carletto', dando esperanzas al madridismo y, al mismo tiempo, adelantando cuándo tomará la decisión el centrocampista alemán.

¿AFECTA EL MUNDIAL A SUS DECISIONES?

"No me preocupa esa tranquilidad, del buen ambiente. Me preocupo es de adelantar lo antes posible el momento de dificultad. Que llegará, seguro, no hay duda. Ahí hay que estar listos., El año pasado llegó dos veces y estuvimos listos para superarlo. No sé cuando llegará, no soy un mago. Tenemos que estar preparados", ha añadido el ex del Everton.