Ancelotti confía en Kroos y Modric, pero no juntos

El italiano rompe la alianza de dos centrocampistas que han formado una de las mejores e inseparables parejas de la última década Los años aportan sabiduría, pero restan resistencia y el Carlo solo los ha hecho coincidir en el derbi y la prueba no funcionó (3-1)

Carlo Ancelotti está representando el papel de duro e incluso de malo del banquillo con decisiones difíciles, como es la de romper la alianza de dos centrocampistas que han formado una de las mejores e inseparable pareja de la última década. Modric y Kroos han dado juntos gloria al Real Madrid formando parte de una de sus mejores generaciones. Han sido el motor creativo del centro del campo, pero el tiempo no pasa en balde y su sabiduría deja de compensar la resistencia física.

Modric, 38 años, y Kroos, 33, siguen dando clases de fútbol. Sus compañeros se acercan todo lo que pueden a ellos para ver si se les pega algo. Ambos renovaron una temporada el verano pasado y lo hicieron porque se lo ganaron sobre el campo. Ancelotti volvió a apoyarse en ellos para dirigir la orquesta blanca, pero la irrupción de nuevos valores, algunos fichados a golpe de talonario, se imponen. El italiano ha entendido que necesita un centro del campo vigoroso ante la exigencia que tiene cada partido defender una camiseta que todos quieren derribar.

NI UN MINUTO JUNTOS EN LOS ÚLTIMOS TRES PARTIDOS

Ancelotti no les ha retirado su confianza, pero si les roba protagonismo quitándoles minutos e incluso dejándolos en el banquillo sin jugar. El peor parado está siendo el croata, que tras el derbi se quedó sin jugar ante Las Palmas y Girona. Es la primera vez que estando bien físicamente no juega dos partidos seguidos desde que fichó por los blancos en el verano del 2012. Kroos empezó siendo suplente en tres de los cuatro primeros partidos, como su compañero, pero sigue siendo un jugador diferencial y con el depósito todavía medio lleno. El italiano ha recurrido a él en los últimos partidos, consciente de que sigue siendo necesario.

Lo que parece claro es que Ancelotti cuenta con los dos, pero huye de hacerlos coincidir de inicio. Ante el At. Madrid los alineó en la medular, y la prueba salió mal con esa fea derrota por 3-1. El italiano es de los que toma nota de detalles así y no ha vuelto a ponerlos juntos y será difícil que lo haga salvo que los necesite. Han coincidido en el campo el 14,94% de los minutos posibles (148’ sobre 990’) en los 10 partidos disputados. En los últimos tres encuentros no han jugado ni han coincidido ni un minuto y es que Ancelotti empieza a tener claro que sigue confiando en ellos, pero no juntos.