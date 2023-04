Sigue en directo la rueda de prensa de Ancelotti

12:46 Termina aquí la comparecencia de Ancelotti. Nos despedimos, ¡hasta otra ocasión!

12:43 La clave del momento defensivo del Madrid "Creo que somos más sólidos. Depende mucho del momento, creo que los jugadores están más focalizados en el trabajo defensivo. Ha sido la llave de la temporada pasada y puede ser la llave de esta".

12:42 Si está planificando la próxima temporada estos días "No porque la temporada ya está planificada. No es un tema de ahora".

12:42 Sobre el mejor nivel de Rodrygo en la Champions "Está jugando a un gran nivel en las dos competiciones. Está marcando más diferencias en la Champions con los goles, pero en LaLiga está participando más en el juego".

12:41 El nivel de Gabri Veiga "Es un futbolista óptimo que tiene algo especial como Aspas y lo está haciendo muy bien". Que City le viene mejor al Madrid el de esta temporada o la pasada "Madrid y City son equipos que pueden jugar de maneras diferentes. No creo que hayan cambiado tanto su estilo pero por Haaland ha cambiado un poco. Pero pueden hacer un partido de tener el balón de transición". El momento del Atlético "Va luchar para ser segundo hasta el último partido. Lo está haciendo muy bien, es una racha importante y está jugando muy bien al fútbol".

12:38 Si a Benzema le cuesta asumir un rol de rotar "No, lo importante es explicárselo. Le he dicho: si puedo quitarte minutos, lo voy a hacer para que tenga descanso, sobre todo si tiene un pequeño problema. He hablado con él y lo ha entendido perfectamente".

12:37 Las rotaciones y los próximos partidos "Creo que no tenemos problemas para recuperar bien. No nos quejamos de que se pueda jugar martes o miércoles porque en tres días te puedes recuperar bien. Pero también he escuchado: demasiados días libres. Que el Madrid ha tenido demasiados libres. He mirado el calendario y desde el 30 de diciembre hasta ahora hemos tenido solo ocho días libres". Benzema estado físico "Está bien, se ha recuperado bien. Lo quité en el último partido porque pensaba que estaba acabado el partido. Cuando estás el partido está así, pienso que Karim, Kroos o Modric pueden descansar".

12:34 Las opciones en LaLiga si gana el Atlético "Tenemos o que hacer lo nuestro y pelear hasta el último partido. Creo que estamos en una buena dinámica, entonces el objetivo es pelear hasta el final y mantener una buena dinámica. Los partidos en LaLiga sirven para esto: mantener esta buena dinámica, el equipo está muy bien. El calendario es demasiado apretado y objetivamente no tiene sentido. Hay que evaluar la salud de los jugadores que son la parte más importante del fútbol. Aquí LaLiga piensa en lo suyo, la FIFA en lo suyo y los futbolistas no pintan nada. Tiene que cambiar esto". Los halagos de Guardiola "Sí me hacen ilusión. Ser respetado es algo bueno y si lo dice alguien como Guardiola más bueno".