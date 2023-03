Ancelotti: "No sé lo que es el cagómetro"

El técnico avisa que no cometerán los mismos errores que en los últimos clásicos "Tener dependencia de Vinicius es normal porque es uno de los mejores", señala el técnico

"Las ganas que tenemos no son por la revancha de las Supercopa sino porque estamos cerca de un título y eso en cuando pasa en el Real Madrid la caldera sube de temperatura", avisó Ancelotti. El italiano sabe cómo funciona la Copa, una competición que "no parece importante al principio pero al final, sí". El Madrid está en semifinales, pero enfrente tendrá el Barça. Una rivalidad que le da un plus a la eliminatoria: no solo está en juego llegar a una final, también provocar un impacto anímico en la lucha por LaLiga.

Ancelotti, sin embargo, no teme las consecuencias que puede tener en LaLiga una derrota copera. Y tampoco quiso ser muy contundente sobre la oportunidad que supone para el Madrid darle un revés importante al Barça. "Será un partido entretenido pero es una lucha por la final. LaLiga aquí no cuenta. ¿Cagómetro en Barcelona? No sé que es", apuntilló entre risas.

El plan de Ancelotti

El técnico italiano fue claro sobre cómo afrontan el partido: han revisado los últimos clásicos y no cree que vuelvan a caer en los mismos errores. "En la Supercopa nos faltó compromiso, contundencia. Cometimos errores. Hemos evaluado anteriores partidos ante el Barcelona y creo que no se va a repetir. Estamos cerca de ganar una competición que es importante para nosotros".

Ancelotti no quiso dar pistas sobre su once pero habló con naturalidad de la posibilidad de que se caigan del equipo jugadores experimentados. "Puede ser que Modric y Kroos no jueguen. Lo veremos mañana. Son partidos en los que se necesitan muchas cosas. Puede ser que por la energía, Kroos no esté en el partido pero que por la experiencia y calidad tenga más ventaja que otros. Para partidos así se necesita energía, personalidad, coraje y experiencia", reconoció.

El que seguro estará en el once del Madrid es Vinicius, que se medirá con Araujo. El italiano reconoce que será un duelo importante en el partido. "Es uno de los mejores del mundo determina mucho los partidos a nuestra favor. Es normal tener dependencia de uno de los más grandes jugadores que tiene el fútbol. No hace falta darle un consejo. Claro que Araujo es un defensa muy fuerte y será un enfrentamiento divertido de ver. Ojalá Vinicius pueda ganarlo".

También estarán en el once Courtois y Benzema, finalistas en los The Best, que se quedaron sin galardón. "No me ha llamado la atención los premios. Es bastante normal. Mi tres no puedo decirlo porque tengo un conflicto de interés pero son del Real Madrid, seguro".

Ancelotti está convencido de que el Madrid está en el buen camino para terminar la temporada celebrando algún título. "Estamos donde queremos estar. Ahora llega lo bueno: es el momento más importante de la temporada. Queremos competir por todo: yo creo que podemos ganar algo todavía. Yo estoy convencido de que vamos a ganar algo pero no soy un mago".