El dardo de Benzema hacia la FIFA

El delantero francés lanzó un mensaje contundente después del The Best en Instagram No estuvo presente en la gala del "The Best" junto con los jugadores del Real Madrid que fueron nominados y que tampoco asistieron

Karim Benzema, que hace unos meses ganó el Balón de Oro tras su temporada galáctica en cuanto a títulos y estadísticas, quedó tercero por detrás de Messi y su compatriota Kylian Mbappé en los premios otorgados por la FIFA. La diferencia entre el Balón de Oro y el "The Best" es que el primero se entrega por méritos de la temporada anterior, es decir, la 2021-2022 y en el "The Best" se entrega por el año natural, o sea, todo el año 2022 incluido el mundial.

El jugador blanco registró 44 goles y dio 15 asistencias en tan solo 46 partidos en la temporada pasada, una cifra histórica para él. El francés, con la camiseta del Real Madrid, se coronó como campeón de Europa, de La Liga y de la Supercopa de Europa y de España. Después de regresar a principios de la temporada pasada a la selección francesa, el ariete se convirtió en campeón de la Nations League.

El factor mundial, sin embargo, jugó en contra del delantero del conjunto blanco. Benzema se lesionó antes de iniciar el Mundial de Qatar 2022 por unos problemas musculares que arrastraba desde principios de temporada. Esto hizo que Didier Deschamps le echara de la concentración y se perdiera el mundial, motivo por el cual se desató otra polémica entre Karim y el seleccionador francés.

Así, la indirecta de Benzema en sus redes sociales hacia la FIFA, con un contundente "Yo lo hice solo", es un dardo a la victoria de Messi en el The Best (título entregado por la FIFA). El mensaje deja entrever que el argentino ganó con ayuda de sus compañeros de la Albiceleste en Qatar, mientras que también deja en el aire que él fue campeón de la Champions, La Liga, La Supercopa de España y de Europa contra todo pronóstico.