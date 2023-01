Ancelotti apunta al racismo: "Es un problema de la sociedad; no debe existir"

"No tengo que hablar con Vinícius porque es bastante claro, no puedo hablar de un tema que para mí no tiene que existir como el racismo y la xenofobia" Ancelotti anunció también la presencia de jugadores canteranos en la convocatoria copera: "Vamos a tener a Arribas, Nico Paz, Marvel y Álvaro Rodríguez"

Ancelotti compareció en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey ante el Cacereño y alzó la voz ante los ataques racistas que vivió Vinicius Jr en el último partido de liga ante el Valladolid, un episodio más de esta larga saga de acontecimientos.

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que el brasileño Vinícius Junior sufre actos racistas que no deberían permitirse y exculpó a LaLiga y a cualquier organismo que pueda sancionar insultos, asegurando que "el problema" es más profundo y es "de la sociedad".

"No tengo que hablar con Vinícius porque es bastante claro, no puedo hablar de un tema que para mí no tiene que existir como el racismo y la xenofobia. Es bastante claro y nos equivocamos al aplicarlo a Vinícius porque es un problema de la sociedad que no tiene que existir. La tolerancia tiene que ser cero en este sentido", denunció en rueda de prensa.

Para Ancelotti, los esfuerzos que se hagan desde LaLiga con sanciones duras a insultos racistas así como otras medidas, se quedan cortos ante la realidad de un problema instalado en la educación de la sociedad.

"No tiene que ser un problema de LaLiga y sanciones, es un problema general, cultural de una sociedad que para mí personalmente no tiene la educación que tiene que tener y ya está. No focalizaré este tema tan importante en Vinícius, LaLiga o sanciones, tenemos que enfocar algo más grande. El tema de racismo es muy serio, igual que la xenofobia".

Ancelotti anunció también la presencia de jugadores canteranos en la convocatoria copera: ""Vamos a tener a Arribas, Nico Paz, Marvel y Álvaro Rodríguez, que lo están haciendo muy bien el Castilla. El trabajo de Raúl es muy bueno porque los jóvenes están progresando rápido".

El italiano anunció la ausencia de algunos jugadores destacados ante el Cacereño: "No le voy a dar minutos a Kroos, Benzema, Alaba, Vinicius y Mendy. Pero meteremos el mejor equipo posible para ganar el partido"

"Tenemos que ser listos. Con calidad sólo no se gana, hay que meter intensidad y lucha. La Copa es importante para nosotros y tenemos que meter todo lo que tenemos: calidad, intensidad y lucha" declaró Ancelotti sobre el futuro del Madrid en la Copa del Rey.