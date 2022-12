Vinicius estalla contra el racismo y ataca a LaLiga

El encuentro dio mucho que hablar y no precisamente de fútbol, en todas ellas con Vinicius Jr como principal protagonista Lamentablemente acabó recibiendo insultos racistas por parte de la afición del Valladolid y también algunos aficionados le lanzaron objetos

El Real Madrid logró los tres puntos en Pucela gracias a las paradas de Courtois y los goles de Benzema. Sin embargo, el encuentro ha dado mucho que hablar y no precisamente de fútbol, en todas ellas con Vinicius Jr como principal protagonista, y que lamentablemente acabó recibiendo insultos racistas por parte de la afición del Valladolid.

"Los racistas siguen yendo a los estadios a ver al mejor club del mundo y LaLiga sigue sin hacer nada, seguiré con la frente en alto celebrando mis victorias y las del Real Madrid. Al final es culpa mía...", comunicó el atacante brasileño en redes sociales.

Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga segue sem fazer nada…

Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid.

No final a culpa é MINHA. 🤙🏿 pic.twitter.com/5ztuTjP4s6