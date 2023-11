Esta es la alineación del Real Madrid ante el Rayo Vallecano

Ancelotti ha introducido cuatro novedades en relación al once del clásico en Montjuïc El que se mantiene es Bellingham, que espera seguir aumentando sus números goleadores REAL MADRID - RAYO VALLECANO, EN DIRECTO Y EN VIVO

Tal y como se apuntaba en las horas previas al encuentro, Ancelotti ha apostado por algunas rotaciones ante el Rayo. El técnico italiano ha dejado a Rodrygo en el banquillo y ha dado entrada a Joselu en el once, mientras que Fran García ocupará el lateral izquierdo en lugar del lesionado Mendy. La otras noticias son la presencia de Camavinga en el once -haciendo funciones de mediocampista- y la presencia de Modric.

Cuatro novedades en relación al clásico, pero con Bellingham en el once. El inglés, que fue el gran protagonista del duelo en Montjuïc, se mantiene en el once y será la gran amenza del equipo blanco. En ataque Ancelotti apuesta por la pareja Joselu-Vinicius y la ayuda de Valverde en ataque. No es titular Kroos y sí Modric, que esta temporada está siendo más un recurso de Ancelotti en las segundas partes.

Hay que recordar que el técnico contaba para este partido con las bajas de los lesionados Ceballos, Tchouameni, Courtois, Militao y Mendy. El Madrid necesita los tres puntos hoy en el Bernabéu si quiere recuperar la ventaja de cuarto puntos con el Barça, que ayer logró los tres puntos en el Real Arena con un gol agónico de Araujo.

Además los blancos tienen al Girona, que también ganó su partido, a tres puntos y lidera la clasificación de LaLiga. El Madrid juega en casa y es el gran favorito para ganar el encuentro ante el Rayo., noveno en la clasificación.