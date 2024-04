¡Alarma Lunin en el Madrid!

Andriy Lunin se ha convertido en el gran salvador del Madrid en la Champions. El portero acapara todos los elogios tras sus paradas ante el City y su actuación estelar en la tanda de penaltis. El ucraniano se ha convertido en uno de los porteros más en forma de Europa cuando partía de reserva, pero su futuro en el club blanco no está garantizado. Lunin acaba contrato en el 2025 y lleva meses negociando su renovación aunque todavía no ha firmado. No es ya un tema económico sino que Lunin quiere tener garantías deportivas cuando regrese el lesionado Courtois.

La irrupción de Lunin no la esperaba nadie. Su vida en el Madrid no ha sido fácil y tuvo que salir cedido a Leganés, Valladolid y Oviedo antes de regresar al Bernabéu para ser eterno portero suplente. Tan poca era la confianza, que el club blanco fichó incorporó a Kepa, cedido del Chelsea, a principios de temporada tras la grave lesión de Courtois, pero el ucraniano se ha ido haciendo con la titularidad a base de grandes actuaciones y ya nadie le va a mover de ahí.

Lunin no tenía nada claro renovar durante esta temporada al comprobar la poca confianza que había en él. Pero ahora el panorama ha cambiado. Se ha convertido en uno de los porteros de referencia en Europa y sus actuaciones las ha salvado con mucha solvencia. En el Madrid tienen claro que ha dado un salto de calidad importante y que su futuro es muy prometedor. A sus 25 años tiene mucha carrera por delante, pero no desea volver al ostracismo.

La oferta económica del Madrid es buena, pero Lunin quiere que se le asegure que podrá luchar por la titularidad con las mismas opciones de Courtois, considerado uno de los mejores porteros del mundo. A priori, el belga sería el elegido siempre que recupere bien de sus lesiones de rodilla y Lunin tiene claro que ha llegado un momento en su carrera en el que debe jugar con algún equipo que realmente apueste por él.

El escenario para el Madrid ahora es complicado. Van a apretar por Lunin para que renueve ya que poseen un activo muy importante con el ucraniano. De hecho, Lunin va a tener ofertas seguro para salir del Madrid este próximo verano y está dispuesto a valorarlas. Y en el club blanco desean retenerle sí o sí ante la incógnita sobre el rendimiento de futuro de Courtois. La portería es un puesto complicado y Ancelotti deberá gestionar muy bien a futuro si el ucraniano renueva ya que ahora tendrá dos guardametas que pueden ser perfectamente titulares.

Las conversaciones para la renovación iban avanzando bien aunque se ha dado un parón por las dudas de Lunin. Y el Madrid quiere cerrarlo todo antes de final de temporada ya que puede verse obligado a colocarle en el mercado si no amplía su contrato para evitar que salga libre en el 2025. Un caso curioso ya que el ucraniano se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la temporada y, por ahora, en el héroe de la Champions.