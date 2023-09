El 1x1 del Real Madrid en Montilivi

El Girona recibió a los merengues por la octava jornada de LaLiga EA Sports Tchouameni y Bellingham, los mejores; Nacho y Rüdiger, dignos de expulsión

El Real Madrid acudió a Montilivi para medirse a un Girona revelación de este curso, y logró vencer al conjunto rojiblanco para colocarse en lo más alto de LaLiga EA Sports, triunfando por 0-3.

En el campo fue más el cuadro 'blanco', con unos imperiales Bellingham y Tchouameni. Sin embargo, la nota negativa la puso una entrada horrorosa de Nacho que le valió la roja y una agresión de Rüdiger a Savinho que no fue sancionada.

Los blancos cerrarán la octava jornada como líderes tras el valioso triunfo en Montilivi. Estos son, 1x1, los puntajes de los jugadores del Real Madrid en Montilivi.

No es el portero más brillante de LaLiga, pero aparece cuando se le necesita. Sus manos impidieron que el Girona pudiera descontar en la segunda parte.

Al central alemán no le bastaba con ir al choque para quitar el balón: también intentó agredir con un par de manotazos a Savio en la banda.

Ál inglés ya no le vale solo con vestirse de goleador: también lo hizo de Luka Modric con un pase de exterior para Joselu. Es el máximo goleador de la competición.

Poco o nada de Vini en su primera titularidad desde la lesión. Su estado de forma ha casi desaparecido por completo y no aportó a la victoria de los 'blancos'.

6

Joselu, delantero

Goleador

Al '9' del Madrid no le busquen para otra cosa que no sea anotar. No fue su mejor partido ni su mejor disparo, pero el tanto sirvió para abrir la 'lata' de la victoria.