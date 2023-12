Tuchel recuerda lo peor de su etapa en el PSG: "No sabéis..."

El actual entrenador del Bayern habló en 'Bild' de su etapa en el París Saint-Germain, donde estuvo dos años y medio entre 2018 y 2020 Sobre la coexistencia en aquel vestuario de estrellas como Mbappé y Neymar explicó que "tienen grandes egos" y "necesitas una buena conexión"

Sólo Laurent Blanc (tres temporadas de 2013 a 2016) ha durado más tiempo en el banquillo del PSG que Thomas Tuchel desde que Qatar se hiciera con el club francés. El técnico alemán, ahora en el banquillo del Bayern, estuvo de julio de 2018 a diciembre de 2020 a los mandos de uno de los equipos más indomables de toda Europa. Así lo demuestra los constantes cambios de entrenadores de los últimos diez años. Y el recuerdo de Tuchel de París no es el mejor posible.

El preparador fue cesado en las navidades de un año marcado por la pandemia, donde llevó al PSG a su techo histórico en Champions llegando a la final en Lisboa en la que el Bayern se impuso por 0-1. Pese a todo, la paciencia es escasa en el Parque de los Príncipes y la memoria, muy corta. En un vestuario plagado de estrellas, con Neymar y Mbappé como principales espadas, la exigencia era máxima. Ahora Tuchel ha revelado los momentos más difíciles que pasó.

"En París yo tenía una mentalidad muy alemana, en la que somos muy quisquillosos con ciertas normas. Siempre esperamos un comportamiento determinado. Pero hay distintas maneras de formar un equipo. En París, por ejemplo, las reglas son muy diferentes a las de aquí en Alemania. Aquí en el Bayern, cuando oigo que el comportamiento de tal o cual jugador es inaceptable, me da la risa porque me digo: ¡no sabes lo que tuvimos que lidiar en París! Eso me tranquiliza. Comprendo mejor por qué los jugadores se comportan como lo hacen, y les doy más espacio del que les habría dado antes si hubiera pasado toda mi carrera únicamente en Alemania”, explicó el técnico en una entrevista a 'Bild'.

En el diario alemán Tuchel también habló sobre esa coexistencia de futbolistas de muchos quilates, entre ellos los citados Ney y Kylian. “Los grandes son muy exigentes y tienen grandes egos. Necesitas una buena conexión, de lo contrario no puedes convencerles de tus ideas. También están las discretas superestrellas Marquinhos y Thiago Silva en el PSG. He aprendido mucho de estos jugadores, incluso como entrenador” apuntó.

Tuchel terminó su reflexión incidiendo en que "los mejores jugadores de tu equipo también tienen que saber por qué es importante que encajen bien, que apoyen todo el rato al vestuario. El grupo siempre está dispuesto a apoyar a una superestrella que siempre marca. No hay ningún problema con eso. El problema es cuando la superestrella no devuelve nada al grupo o no muestra respeto. Tienen que escucharles".