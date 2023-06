¡Messi, elegido mejor extranjero de la Ligue 1 francesa!

La propia liga ha escogido al exblaugrana mejor jugador extranjero de la temporada recién acabada Messi también está en el once ideal del campeonato según la propia Ligue 1 y también la revista 'L'Équipe'

Leo Messi ha anunciado que deja el PSG y la liga francesa para iniciar una nueva aventura en Miami, pero ello no quita que el futbol galo reconozca la valía del rosarino.

Así, el exblaugrana fue elegido por la propia Ligue 1 como el mejor futbolista extranjero de la última temporada, en la que el PSG se alzó con el título.

La historia de Lionel Messi en el fútbol francés ya se ha cerrado, pero el argentino sigue recibiendo reconocimientos por su paso en el club de los jeques. El PSG fue el campeón y el argentino contribuyó al título con 16 goles y 16 asistencias en 32 encuentros.

Ajeno a estos galardones, Messi y su familia comienzan hoy lunes sus vacaciones después de haber pasado unos días en Rosario, con participación en los amistosos de homenaje a Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme.

Estados Unidos será el tercer destino que tendrá Leo en su trayectoria futbolística, tras el Barça y el PSG. David Beckham, dueño de la franquicia, siempre quiso contar con Messi y esta temporada podrá cumplir ese anhelo.

La experiencia en Francia ha dejado un sabor de boca agridulce al exblaugrana, con los borrones de la Champions y el enfrentamiento con un sector radical de la grada parisina

"Desde el principio fue algo muy lindo el recibimiento. Después la gente empezó a tratarme diferente. Fue una parte del público del París porque la gran mayoría me seguía viendo y tratando como al inicio, pero sí hubo un quiebre con gran parte de la afición. No fue mi intención ni mucho menos, se dio así, anteriormente había pasado también con Mbappé y con Neymar. Sé que es su manera de actuar, pero me quedo con la gente que siempre me respetó, como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué. Nada más, es una anécdota", comentó en su última entrevista concedida en Francia y que recoge 'Olé'.

En dicha entrevista, Messi reconoció que la adaptación no fue como se imaginaba. "Vine a París porque me gustaba el club, tenia amigos, mucha gente conocida dentro del vestuario, compañeros de Selección, compañeros que ya había conocido... Me parecía que más allá de lo que era el club iba a tener una adaptación más fácil que en cualquier otro lugar que pudiera ir. Sin embargo, fue una adaptación difícil, mucho más que lo esperado. Llegar tarde, no tener pretemporada, adaptarme al club, a una nueva manera de jugar, a la ciudad, que al principio costó...".

Además de ser elegido como el mejor extranjero de la liga en la última campaña, Messi también está en el once ideal del campeonato según la propia Liga y también el diario 'L'Equipe'.