Mbappé, un trilero con Al-Khelaïfi

El futbolista francés ha jugado al despiste en muchas ocasiones, cambiando de parecer periódicamente En mayo aseguró que el "siguiente nivel es ganar la Champions con el PSG"; ahora podría abandonar el conjunto galo este mismo verano

Kylian Mbappé ha sido un trilero con Al-Khelaïfi. El futbolista francés le ha escondido la 'pelotita' al mandatario qatarí en numerosas ocasiones, y ahora ha empezado a ejecutar la jugada maestra. Cuando el presidente del PSG levantó los tres vasos descubrió que no había pelota y se encontró con una carta del francés comunicando que no ejercerá la opción para ampliar su vinculación con el club más allá de 2024. Sin embargo, el jugador asegura que notificó la decisión el 15 de julio de 2022, hace casi un año. Hay lío.

Según apuntan los medios franceses próximos al club, Al-Khelaïfi no está dispuesto a dejarle salir gratis en verano de 2024 y estaría buscando un traspaso para este mismo verano. En este nuevo escenario vuelve a entrar de lleno Florentino Pérez. No es descartable que el presidente del Real Madrid haya jugado un papel importante en esta decisión, presionando al futbolista para llevarlo al Santiago Bernabéu este verano y suplir el vacío que deja Karim Benzema con su nueva aventura en Arabia Saudí. Según 'Le Parisien, Mbappé solo quiere jugar en el Madrid y la marcha del 'gato' ha provocado que vea su llegada como una oportunidad única para asumir las riendas del ataque blanco.

Benzema posando con los títulos ganados en el Real Madrid | Real Madrid

Pero bien, lejos de rumores y especulaciones, repasemos todos los 'mareos' que Mbappé le ha hecho al PSG. Sin duda, es un gran regateador sobre el campo, pero también ha demostrado que lo es fuera del verde.

Cuando Kylian Mbappé ha hablado no ha dejado indiferente a nadie. Y el delantero francés, en el último año, se ha pronunciado sobre su futuro en incontables ocasiones cambiando al tuntún de parecer. El 21 de mayo del año pasado, Al Khelaïfi y el PSG consiguieron convencerle de seguir en París, mandando al traste todas las ilusiones de un madridismo que ya le veía vestido de blanco.

Mbappé, durante su acto de renovación con el PSG | EFE

El Madrid le puso una 'cruz' que poco a poco se ha ido diluyendo, hasta el punto actual, en el que vuelven a ansiar su fichaje. El PSG, por su parte, le dio las llaves del proyecto y un sueldo astronómico. Su continuidad fue un asunto prácticamente de estado, en la que se llegó a involucrar hasta el presidente de Francia, Emmanuel Macron. "Macron me llamó y me dijo: Sé que quieres irte, pero eres importante para Francia", reconoció el futbolista meses más tarde.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2024 (y opción de ampliar hasta 2025, algo que no sucederá), no ha dejado de marear la perdiz. A principios de marzo, cuando el PSG cayó eliminado en los octavos de la Champions ante el Bayern de Múnich, hizo saltar todas las alarmas: "¿Mi futuro? No, lo único que me importa es ganar la liga, es esta temporada y después veremos", declaraba tras la dolorosa derrota.

Mbappé, tras caer eliminado de la Champions | Agencias

Un mes después, ya en abril, sucedió todo el lío de la campa de abonos para la temporada 2023/24. El club parisino, sin el permiso del delantero, usó su imagen (Mbappé posee el 100% de sus derechos de imagen) para el vídeo publicitario en el que se excluyó a Messi y a Neymar. "Acabo de ver la campaña de abonos del club para la temporada 2023-2024. Nunca me informaron de esto, no estoy de acuerdo con el vídeo publicado. El PSG es un club y una familia de primer nivel, pero no es Kylian Saint-Germain", apuntó sobre lo sucedido, abriendo la puerta a una salida prematura del conjunto galo.

Sin embargo, cuando parecía que estaba más fuera que dentro, despejó todas las dudas: "¿El siguiente nivel? Ganar la Champions. ¿Dónde? En el PSG", afirmó rotundamente días después de la gran polémica.

Mbappé puede ser el gran 'bombazo' del verano | AFP

Ya en mayo, la prensa francesa informó acertadamente sobre una nueva 'bomba': Mbappé no iba a alargar su contrato más allá del 2024 y metería presión al PSG para el próximo mercado de fichajes. Y así ha sucedido.

Sin embargo, Mbappé se ha pronunciado al respecto este martes 13 de junio asegurando en un comunicado para AFP que informó al PSG de que no renovaría hasta 2025 el 15 de julio de 2022, es decir, hace prácticamente un año. Es más, confirma que nunca ha negociado una renovación de contrato con el PSG.

Sea como fuere, Al-Khelaïfi no quiere que salga gratis y planea venderlo ya. El Madrid, tras la salida de Benzema a Arabia, busca una estrella para el ataque. Habrá 'Culebrón Mbappé' para rato, como ya pasó el verano pasado. Con el de Bondy nunca se sabe. Y visto lo visto, no es de extrañar que su situación siga dando más que hablar en los próximos meses.