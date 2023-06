Mbappé se marca un 'Griezmann'

Kylian Mbappé ya prepara su salida del Paris Saint-Germain para aterrizar en Madrid donde, en el peor de los casos, llegaría libre en 2024 El fichaje del delantero francés por el Real Madrid guarda muchas similitudes con el traspaso de Antoine Griezmann al FC Barcelona

Un año después, vuelve el 'Caso Mbappé'. El delantero francés ya prepara su salida del PSG para aterrizar en Madrid y jugar a las órdenes de Carlo Ancelotti. Mbappé ya ha comunicado que no prolongará su contrato con el equipo francés, por lo que el internacional podría llegar al Real Madrid la próxima temporada si el club parisino le dejara salir o, en el peor de los casos, llegaría libre en 2024.

El 'Caso Mbappé' ha dado muchas vueltas en las últimas temporadas, pero lo que está ocurriendo con el internacional francés resulta algo familiar. Hace cinco años, tras el Mundial de 2018, un compañero de Kylian en la selección hizo algo muy similar.

La decisión de Antoine Griezmann

El 'Caso Griezmann' no se resolvió hasta hace unos meses, pero el inicio de todo lo acontecido es muy parecido a lo que estamos viviendo con Mbappé. En el verano de 2018, el club azulgrana acordó pagar la cláusula de rescisión del delantero rojiblanco, cifrada en ese momento en 100 millones. El traspaso de Griezmann entre FC Barcelona y el Atlético estaba apalabrado, pero todo se torció.

Cuando todo parecía cerrado, Griezmann recibió grandes presiones de Gil Marín y del 'Cholo' Simeone, entrenador y amigo del francés. Todos sabemos cómo terminó el asunto: 'La decisión de Antoine Griezmann'. El que en ese momento era el dueño del dorsal '7' en el equipo colchonero estrenó un documental producido por Gerard Piqué anunciando que se quedaba un año más en el Atlético. La repe

El 'amago' de Mbappé

La relación entre Mbappé y el Real Madrid está truncada desde el inicio. El internacional francés quiso forzar su salida del Paris Saint-Germain en 2021 para irse al Madrid, pero el club parisino no lo tenía a la venta. Un año después y ya con la carta de libertad, Mbappé pactó con Florentino su llegada al equipo de la capital como una gran estrella, pero todo terminó como menos se esperaban. El 21 de mayo de 2022, Kylian Mbappé anunció su renovación con el club parisino con un vídeo en sus redes. En su comunicado, el internacional francés quiso apaciguar las aguas con el Madrid agradeciendo su interés por él.

"Me gustaría también agradecer de forma sincera al Real Madrid y a su presidente Florentino Pérez. Reconozco la suerte y el privilegio que supone ser deseado por una institución tan grande. No me cabe duda de su decepción, está a la altura de mis dudas. Seré su primer aficionado en la final de la Champions League, en París, mi casa", escribió el delantero.

Tiempo más tarde se conoció que Mbappé había sufrido fuertes presiones para quedarse en la Ligue 1: una oferta económica y deportiva irrechazable de Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, y llamadas del mismísimo Emmanuel Macron, presidente de la República de Francia.

¿Acabará igual la historia?

Un año más tarde del trágico verano de 2018, el Barça volvió a la carga por el francés y, previo pago de una cláusula que ya se elevaba a los 120 millones de euros, Antoine aterrizó en Barcelona.

La historia de amor entre Griezmann y el Barça, sin embargo, no fue como esperaban ambas partes. Tras dos temporadas en el club azulgrana marcadas por un bajo rendimiento y la incapacidad de encontrar su mejor versión, 'el principito' volvió a su casa, al Atlético de Madrid. ¿Cómo terminará el culebrón entre Mbappé y el Real Madrid?