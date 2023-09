Mbappé: "Amo a Ronaldo, pero cuando conocí a Messi..."

El delantero del PSG siempre ha tenido como ídolo al ahora jugador del Al-Nassr F. C. "Me gustan los dos, pero tardé en darme cuenta de lo bueno que era Messi", asegura el atacante francés

Kylian Mbappé siempre tuvo como ídolo a Cristiano Ronaldo y prueba de ello es la mítica foto de su cuarto estampado con fotos del portugués. Pero años después tuvo la suerte de poder jugar con Leo Messi.

Y ahí cambió la percepción del delantero francés, porque aún siendo un fiel seguidor del portugués, apreció también las excelencias del argentino, al que no había valorado lo suficiente por el influjo que ejercía CR7.

Mbappé y Messi coincidieron las dos últimas temporadas en el Paris Saint Germain, donde demostraron un gran entendimiento que se tradujo en muchos goles y asistencias entre los dos.

"Amo a Cristiano y era un gran fanático de él cuando era joven, pero empecé a aprender que Messi es muy bueno", explicó Mbappé, que muy diplomáticamente no se decide por ninguno: "Cuando eres un enorme aficionado de Cristiano, no puedes ver lo bueno que es Messi, porque lo amas a él. Pero crecí y me gustan los dos".