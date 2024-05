La revolución que prepara el Nápoles

Aurelio De Laurentiis es conocido por ser uno de los presidentes más duros de Europa, negociar con el italiano es una tarea para valientes y sus expectativas deportivas están a la altura de su inflexibilidad en el mercado. Por ello, y consciente de que el Nápoles ha sufrido un 'bajonazo' monumental tras ganar el 'Scudetto' el curso pasado, quiere a un tipo con carácter y experiencia en el banquillo.

Hace cosa de un año todo era muy bonito en Nápoles. Hacía 30 años que no ganaban un Scudetto y Luciano Spalletti, autor de una reconstrucción más que necesaria en el club, llevó a los napolitanos hasta lo más alto del Calcio. Sin embargo, el de Certaldo optó por asumir el rol de seleccionador de Italia y el Nápoles entró en una caída libre que nadie pudo parar.

UNA TRITURADORA DE ENTRENADORES

Rudi García fue el elegido para sustituir a Spalletti, pero no llegó ni a comerse los turrones. Walter Mazzarri cumplió tres meses al mando del equipo de milagro, y Francesco Calzona, que no pudo evitar la eliminación en Champions contra el Barça en los octavos, recién nombrado para el partido de vuelta, se 'comió' un verdadero 'marrón' hasta final de curso. Ahora, le tocará a Antonio Conte, a falta de decidir la duración del contrato.

Antonio Conte dando instrucciones al Tottenham / EFE

El ex del Tottenham, sin equipo desde marzo de 2023, será el encargado de poner los puntos sobre las íes en el 'nuevo' Nápoles. El italiano destaca por ser uno de los entrenadores con más carácter de las cinco grandes ligas y por su amplia experiencia en la Serie A, como jugador y entrenador. No tiene ningún problema para exigir aquello que considera necesario a los dirigentes de los clubes en los que está, o los que lo quieren. Y la figura de De Laurentiis no le 'achanta'.

CONTE Y SUS CUATRO PETICIONES

De hecho, el club ya conoce algunas de sus peticiones. La primera de ellas, Giovanni Di Lorenzo tiene que ser completamente intransferible. El capitán de 30 años no pasa por uno de sus mejores momentos en el club en cuanto a su relación con los 'tifosi' y varios medios italianos señalan que habría pedido a la directiva que escuchen ofertas por él si son interesantes. Con el poco mercado de laterales derechos que hay en la Serie A, Conte lo considera imprescindible para su proyecto.

Otro de sus intocables es Khvicha Kvaratskhelia. El georgiano de 23 años, que explotó la temporada pasada, es objeto de deseo de los grandes de Europa como el Barça, o el PSG, que ha ofrecido 100 'kilos' por él. Sin embargo, Conte quiere blindarlo.

Kvaratskhelia y Di Lorenzo celebrando un gol del Nápoles / EFE

Para el italiano, la defensa juega un papel muy importante en su esquema, por lo que además de asegurar la continuidad de Di Lorenzo, quiere incorporar a un central en concreto, Alessandro Buongiorno (24 años), del Torino, uno de los mejores defensores esta temporada en la Serie A.

Finalmente, y en el caso de que Victor Osimhen acabe saliendo a cambio de una millonada, Conte tiene muy claro a su relevo en la punta del ataque: Romelu Lukaku. Según 'La Gazzeta dello Sport', el ex del Tottenham quiere sí o sí al belga, en propiedad del Chelsea, si el nigeriano pone fin a su etapa en el Diego Armando Maradona.

Alessandro Buongiorno y Romelu Lukaku, dos de los fichajes que quiere Conte para el Nápoles / Agencias

Pase lo que pase, será muy interesante seguir de cerca la gestión de De Laurentiis y Conte en un Nápoles que necesita mano dura. Veremos si dos hombres inflexibles y con mucho carácter son capaces de complementarse bien y trabajar juntos para regresar a lo más alto del Calcio. En el Nápoles ya no hay espacio para tonterías.