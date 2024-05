'La Moderna': Avance del capítulo de hoy, 29 de mayo

'La Moderna' es una serie de televisión española ambientada en los años 30. La ficción se estrenó el pasado miércoles 27 de septiembre a las 22:40 horas . Aun así, os espectadores pueden disfrutarla de lunes a viernes a las 16:30 horas en TVE.

La serie trata la historia de Matilde, una niña que se convierte en mujer con 14 años, ya que tiene que sacar adelante a toda su familia tras la pérdida de su padre. En ese momento, tiene que dejar atrás a Íñigo Peñalver, su primer amor, con el que se reencontrará ocho años después en 'La Moderna', las galerías que don Jaime, el mayor empresario de Madrid en los años 30, tiene en la zona de Gran Vía.

En el capítulo de hoy... Fabio del Moral le comentará a Carla que pudo ver cómo Matilde andaba por las inmediaciones de su casa. El tiempo en la galería se debate con Mario avisando a Elías y Cañete de que quiere buscar otros inversores con la ayuda de Teresa; y con la salida de Sagrario definitivamente de La Moderna.

A don Fermín no le agradan las propuestas de Celia y Laurita, pero quizás no sean las propuestas lo que le desagrade, sino encontrar una fotografía de su sobrina Laurita que no debía. En el obrador, Pietro se muestra intranquilo por no haberle contado algo a Antonia que le sucedió en Italia.

A su vez, en el Madrid Cabaret, Marta le confesará a Inés la conversación sobre armas que le escuchó a César, y la propia Inés se encontrará con una de ellas y el contrato del representante de artistas. Finalmente, Matilde da con una fotografía de Manuel en la boda de Carla, ¿qué hacía ahí?