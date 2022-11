Galtier: "Leo Messi es el jugador más grande de la historia del fútbol"

En una entrevista en 'Marca', el técnico del PSG resalta: "Tengo a cuatro de los mejores del mundo, Messi, Mbappé, Neymar... y Ramos" "Creo que simplemente Kylian Mbappé ama al PSG", señala

Christophe Galtier, técnico del PSG, asegura en una entrevista a 'Marca' que una de sus grandes estrellas, Kylian Mbappé, "simplemente ama al Paris-Saint Germain" y no renovó con los parisinos "sólo por el dinero" mientras considera que "Leo Messi es el jugador más grande la historia del fútbol".

El entrenador galo afirma que para él es "un privilegio dirigir a los mejores futbolistas del planeta", si bien asume también los riesgos de dirigir un vestuario como el del Parque de los Príncipes con tres estrellas mundiales como Leo, Kylian y Neymar.

Galtier analiza en el rotativo madrileño cómo es dirigir un vestuario así: "Es un privilegio tener a estos tres jugadores porque en cada momento pueden marcar la diferencia. Existe lo que pasa en la Ligue1 y lo que pasa en la Champions. A partir de que tengo a estos tres jugadores de clase mundial a mi disposición depende de mí, y sólo de mí, organizar el equipo para que podamos conservar este poder ofensivo teniendo el justo equilibrio defensivo".

"Y después estará la historia de cada partido. Según el resultado será mi responsabilidad tomar decisiones, pero tenemos más opciones de marcar goles y ganar con estos fantásticos tres jugadores", afirma.

Eso sí, el preparador del conjunto francés eleva a cuatro el ramillete de figuras mundiales de su equipo: "¡Son cuatro de los mejores del mundo! Sergio Ramos también está. Su palmarés habla por él. Aunque es cierto que normalmente hablamos de los tres fantásticos de arriba".El entrenador francés niega envidias o celos entre sus tres cracks: "Para mí, el ego es algo peyorativo. Yo prefiero hablar de personalidad. Y no hay un gran campeón sin una gran personalidad. Y sobre la envidia y los celos, no hay problemas. No es verdad. Lo veo todos los días en el entrenamiento. Los jugadores de los que hablas están siempre juntos y todos quieren alcanzar el éxito".

Galtier se siente un afortunado al tener a Messi: "Tenemos a Leo que tiene 35 años y para mí es el jugador más grande de la historia del fútbol. Tenemos a Neymar, que tiene 30 años y una trayectoria también en Brasil, Barcelona y París, y a Kylian que es el mayor producto del fútbol francés. Salido de París, pasado por Mónaco y que ha vuelto y se ha quedado en París. Cada uno tiene su trayectoria y necesitan de los demás. Yo creo que Messi no va a tener una diferente motivación después del Mundial".

En cuanto a la situación de Mbappé en su club, Galtier lanza un mensaje de tranquilidad: "Kylian está en la misma situación que Leo. Cuando un jugador es feliz en un lugar no tiene ningún motivo para irse. Para ser feliz hay que disfrutar. A partir del momento que el jugador disfruta en el campo y que siente que está en un equipo que puede ganar y que puede conquistar grandes desafíos, no tiene ninguna razón para irse".

"Yo creo que la razón para que Mbappé renovara no fue el dinero. Porque los jugadores de clase mundial ya sea en España, Inglaterra o Francia lo ganan. Ellos no están por el dinero. Creo que simplemente Kylian ama al PSG", dice con rotundidad.

Y sobre el reto de tener a ese ramillete de estrellas a su disposición, Galtier afirma: "La plantilla tiene un carácter muy ofensivo. Y mi reflexión es la siguiente: debemos marcar goles. El PSG es una escaparate internacional con jugadores de clase mundial y la primera reflexión que tuve cuando llegué fue la de crear una atmósfera donde el jugador sienta que puede marcar goles".