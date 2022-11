Galtier: "¿Qué le pido a Neymar? Ser bueno y ser eficiente en la asociación con Mbappé y Messi"

El PSG se medirá este mediodía ante el Lorient, en su visita al Stade du Moustoir El técnico Christophe Galtier cree que la mejor preparación para el mundial es "jugar"

El PSG se medirá este mediodía ante el Lorient, en su visita al Stade du Moustoir. En la previa del encuentro atendió el técnico Christophe Galtier para responder a varias preguntas de actualidad del conjunto parisino y también sobre el Mundial.

¿Qué le pide al atacante brasileño?

“¿Qué le pido a Neymar? Ser bueno y ser eficiente en la asociación con Mbappé y Messi. Tiene la capacidad y el deseo de moverse constantemente. Le gusta bajar para tocar el balón, también cuando tiene que ayudar en momentos de debilidad. Es el enlace entre el sector ofensivo y la defensa. No es un tercer centrocampista. Sin embargo, en la selección brasileña suele jugar en el mediocampo. Intento que juegue en su zona preferida. Tiene ese deseo de estar muy activo en el campo. No es un jugador posicional. Ponerlo en una posición sería privarse de sus cualidades”, respondió el téncico del PSG.

Situación de Leo Messi

“Creo que Messi estará disponible para el último partido antes del Mundial contra el Auxerre. Misma situación que con Kimpembe”, aclaró Galtier.

¿Descanso a los jugadores del Mundial?

“Hemos jugado mucho y estamos jugando mucho, cada tres días. Mañana será el 23º partido, contando con el parón de selecciones. No hay descanso para nosotros, los jugadores están en alerta. Estamos en una temporada muy especial con una agenda muy apretada, lo que es cierto para todos, pero no debemos olvidarlo. Esto genera fatiga. La mejor manera de prepararse para un buen Mundial es jugar. Pero, obviamente, escucho y tomo decisiones en función de lo que me dicen los jugadores sobre su estado de forma y su nivel de fatiga”.

A lo que el preparador del conjunto francés añadió que “Ningún seleccionador me ha pedido que haga rotaciones respecto a sus jugadores”, ante la pregunta de uno de los periodistas.

“La mejor preparación para el Mundial es jugar. Si un jugador me dice que no quiere juega por miedo, no juega y otro se beneficiará de su ausencia. Les digo a mis jugadores que tienen que estar concentrados para jugar y competir”, zanjó el técnico Christophe Galtier.

Jugadas a balón parado

“En las jugadas a balón parado, trabajamos, insistimos y gritamos algunas veces. No tenemos muchos jugadores que midan 1,90 metros. Este déficit atlético debe compensarse con la concentración y la exigencia que nos hacemos a nosotros mismos. Para haberlos analizado, tomamos los goles de las segundas y terceras jugadas en las que encajamos. Analizamos la falta de determinación, el por qué no estamos concentrados. Eso es un poco trampa cuando se defiende en la zona. Hablamos de ello, trabajamos en ello. Cada uno tiene que ser consciente de su papel y tiene que mostrar mucho compromiso. También existe detrás un gran trabajo táctico. Lo más importante es trabajar bien y que los jugadores se adhieran a ello”, comentó el entrenador del club francés.

Valoración Renato Sanches

“Hubo una falta de pretemporada para él. Llevaba mucho tiempo esperando irse del Lille. Esto le provocó problemas musculares Todavía no tenemos el Renato que conocí en Lille, que algunos apreciaron durante los grandes partidos en Lille. Fabián Ruiz también tardó mucho, Carlos Soler... Hugo Ekitike no pudo hacer la pretemporada tampoco, es un jugador que descubre el alto nivel con una exigencia increíble. Renato está en este proceso, pero no tengo dudas sobre su nivel”, analizó Galtier.