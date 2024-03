Durísima crítica a Mbappé: "Es deplorable"

Se le acumulan las críticas a Kylian Mbappé en este parón internacional. A los pitos que el Vélodrome le obsequió por ser jugador del PSG, ahora se han sumado críticas por el juego desarrollado con Francia ante Alemania y Chile. Para algunos como Christophe Dugarry, el rendimiento del crack de Bondy fue "indigno" de ser capitán de la selección.

"Todos los jugadores eligen sus partidos, lo entiendo. Pero no todos son capitanes de la selección francesa, no todos se han esforzado por serlo. Nos explicas que estás dispuesto a asumir todas tus responsabilidades, incluso cuando a veces no estás bien, como fue el caso contra Alemania, y nos ofreces el mismo tipo de partido contra Chile...", indicó el exjugador.

Pero sus críticas fueron un poco más allá: "Cuando tienes el brazalete de la selección francesa, me parece inaceptable, tienes que tener un mínimo de actitud. Y eso no tiene nada que ver con que no estés pasando una buena noche. La actitud es crucial. Creo que Mbappé no entendía cuál era el papel del capitán. Es ser ejemplar, dar ejemplo. Mostrar una actitud tan deplorable en dos partidos, me parece anormal. No quita nada a sus inmensas cualidades, pero cuando eres capitán tienes que tener una actitud irreprochable".

En Francia consideran que Mbappé no estuvo a su nivel ni de juego ni de actitud. Lo cierto es que no se le vio especialmente participativo. El francés quiso cuidarse en dos partidos internacionales que no eran más que dos amistosos.