¿Por cuánto dinero puede salir Mbappé del PSG?

El PSG ha puesto a Kylian Mbappé en el mercado y el club francés tiene clara que la operación tiene que servir para llenar las arcas Un ingreso fuerte de dinero por ventas también solucionaria las tensiones del 'fair play' financiero

El PSG ha puesto a Kylian Mbappé en el mercado, le ha bajado de la gira asiática que iba a realizar el club parisino y cansado de esperar que el futbolista renovara con ellos y no firmara ya un contrato para salir libre en 2024, Mbappé está en venta.

Pero el club francés no le puede obligar a salir, el crack francés podría estar todo el año en el club francés sin jugar y la primera muestra es que ya no formará parte de la gira en Japón del PSG. Presión máxima del club francés que no quiere ver salir gratis a Kylian.

¿Pero cuál es la realidad financiera? El PSG ha superado de momento las barreras del 'fair play' financiero pero no le vendría nada mal recibir un fuerte ingreso por la venta de un futbolista, algo que ansiarían clubes como el FC Barcelona para respirar más aliviados.

El precio de Mbappé

Actualmente el futbolista está valorado en la web de tasación de futbolistas 'Transfermarkt' en 180 millones de euros. Está claro que la situación del futbolista impide que el PSG pueda pedir cantidades desorbitadas de dinero por encima de su valor, pero el club francés tiene una cifra que podría encajarles.

Si finalmente Mbappé no acepta la renovación del club parisino y al PSG se le dirige un club que está dispuesto a pagar este mismo verano una cantidad cercana a los 140 o 150 millones de euros, el PSG le abriría la puerta encantado.

Evidentemente es el jugador francés insignia, en el equipo de París, pero al PSG le puede más el orgullo y la sensación que el futbolista se quiere aprovechar de ellos y han decido ponerle el cartel de 'En Venta'.