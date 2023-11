El PSG duerme líder con un Mbappé secundario

Los de Luis Enrique golearon al Montpellier y se trepan a lo más alto de la tabla Kang-In Lee, Zaire-Emery y Vitinha fueron los anotadores

Premio mayor para el París Saint-Germain de Luis Enrique abriendo la jornada 11. Los capitalinos vencieron por 3-0 al Montpellier en el Parque de los Príncipes y se subieron a lo más alto de la Ligue 1, incluso sin necesitar a un Kylian Mbappé que no fue protagonista, aunque sí portó el brazalete de capitán en una semana polémica para él.

La previa del encuentro contaba con el condimento del tema Mbappé, otra vez noticia por algo fuera del campo. El delantero francés, aparentemente, sigue en punto muerto en la negociación para renovar su contrato, y 'L'Equipe' contó que el club, ya rendido, no se esforzará más en intentar seducir a la estrella francesa.

Además en el aire estaba el añadido de volver al liderato. El club parisino sabía que una victoria este viernes le dejaría durmiendo en lo más alto, poniendo además toda la presión en el Niza, que era el que comandaba hasta ahora y que no jugará hasta la jornada dominical ante un siempre peligroso Rennes.

Por ello no tardó el conjunto de Luis Enrique en ponerse manos a la obra para abrir el marcador. No demoró ni diez minutos y ya celebraba el PSG, con una combinación por banda de Dembélé y Hakimi. El marroquí sirvió el balón al área a Mbappé, que lo dejó pasar para que Kang In Lee fulminara a Lecomte con un golazo.

El segundo hasta la parte complementaria, cuando Dembélé volvió a aparecer con un taconazo en el área que Zaire-Emery resolvió con un disparo fortísimo de empeine. Y pasada la hora se hizo presente Vitinha con el tercero. El portugués entró al área para rematar una asistencia de Hakimi, poner números de goleada y volver al liderato.