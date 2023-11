Fabio Grosso: "El domingo pasado fue un día muy triste para el deporte"

El entrenador italiano del OL pide cambios inmediatos para mejorar la seguridad en los alrededores de los estadios Grosso resultó herido en los incidentes previos que acarrearon la suspensión del Olympique Marsella - Olympique Lyon

Nuevas declaraciones de Fabio Grosso después de los tristes incidentes que provocaron la suspensión del 'duelo de Olympiques' en Francia la semana pasada, cuando el autocar del Lyon fue apedreado en Marsella y el técnico sufrió aparatosas heridas en su rostro.

"Estoy mejor -señaló el preparador del OL- aunque el otro día estábamos decepcionados, enojados, molestos y el domingo fue un día muy triste para el deporte. No podemos poner en riesgo la vida de las personas por el deporte. No soy yo lo más importante, porque había cuarenta personas en el autobús. Podría haber sido otra persona la herida, o peor, y también estaban los autobuses de los seguidores. Y no podría haber estado aquí para contarlo".

Sobre su actual estado de ánimo, Grosso indicó que "hay que poner las cosas en perspectiva ahora. Esto no debe volver a pasar nunca. Estoy muy atento a las decisiones que se tomen, pero en relación a lo que estoy viendo no sé... Espero que no esperemos a que pase algo peor".

El que fuera gran figura de Italia en la consecución del Mundial 2006 indicó: "Vi que pasamos por un lugar por el que no deberíamos haber pasado. A la salida teníamos dos motos y dos coches como escolta. A la vuelta, cuatro coches y 20 motos. ¿Por qué hacemos las cosas después? Pasamos por un lugar donde había muchas piedras al costado del camino con obras, esto no es normal".

En relación a las espectaculares imágenes de su cara ensangrentada, Grosso señaló que "ojalá mi cara no se hubiera visto así en todo el mundo. Por cierto, ojalá ninguna cara lo hiciera. Esto nunca debe pasar en el deporte. Pasamos por un sitio en obras con muchas piedras al borde de la carrtera y eso no es normal. No es sacando a la afición del estadio como tendremos la solución. Se logrará mejorando la seguridad".

"Me encontraba muy débil físicamente al comienzo de la semana, pero por dentro soy un volcán. Les dije a mis jugadores que tenemos que centrarnos en el deporte. Debemos mostrar nuestro espíritu de equipo y ganar el domingo al Metz para ascender en la tabla. Si el domingo pasado en Marsella demostramos cohesión en el vestuario con lo que pasó, debemos poder hacerlo en el campo. Y si lo hacemos, ganaremos".

Por su parte, el meta del Olympique de Lyon, Anthony Lopes, señaló que “hemos digerido bastante bien lo que pasó en Marsella. El mejor remedio era volver a entrenar y jugar cuanto antes, pero los recuerdos durarán toda la vida. Había experimentado agresiones con piedras, pero no tan graves".

"Fue difícil vivirlo personal y colectivamente. No nos dimos cuenta de inmediato de lo que pasaba, y ahora estamos tristes, enojados, decepcionados porque vinimos a Marsella sólo a jugar un partido. Algunas personas se aseguraron de que un partido así quedara arruinado. Con lo sucedido se han fortalecido los vínculos de nuestro vestuario. Vi gente muy marcada pero muy unida detrás del entrenador. Sentí al grupo muy unido detrás del club", comentó.