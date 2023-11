¡El PSG ya abre la puerta a una salida gratis de Mbappé!

El jugador habría perdonado premios y bonus de fidelidad por casi cien millones de euros Solo los recuperaría si renueva, pero todo indica que se marchará en junio

El futuro de Kyllian Mbappé se va aclarando poco a poco. Y todo indica que se marchará con la carta de libertad el próximo mes de junio en una situación parcialmente pactada con el PSG durante este verano. El futbolista accedió a perdonar varios premios y parte de su bonus de fidelidad para reintegrarse al equipo parisino cuando fue apartado de forma tajante. Ahora sigue negociando su renovación, pero el PSG accede a que juegue todo el año aunque no haya acuerdo tras el dinero que se han ahorrado con su salario.

El diario francés explica que Mbappé accedió a perdonar unas cifras cercanas a los 100 millones de euros para frenar la tensión que se abrió con su club cuando comunicó en verano que no pensaba ejercer el año de contrato de renovación hasta el 2025. El presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, tomó la decisión de apartarle de forma inmediata del equipo y estuvo unos diez días entrenándose en solitario. Finalmente se firmó el armisticio ya que Mbappé accedía a perdonar ese dinero de los bonus siempre que le dejaran participar en el equipo mientras iban negociando su continuidad. Si no hay acuerdo, algo que por ahora no ha sucedido, no recibirá represalias y saldrá libre.

Mbappé y el PSG se han mantenido absolutamente en silencio durante los últimos meses. De hecho, el jugador no habla desde el pasado mes de junio cuando realizó una rueda de prensa en la que abordó su futuro mientras estaba jugando con la selección. En sus redes sociales, que algunas veces han sido muy críticas con la gestión del PSG, tampoco se aborda ningún tema polémico en los últimos meses y parece que esto seguirá así hasta finales de temporada. Forma parte del acuerdo de no agresión al que han llegado las dos partes.

El PSG sigue intentando convencer al futbolista para que, al menos, renueve hasta el 2025. Y por dinero no va a ser porque los qataríes están dispuestos a devolverle los bonus de fidelidad y pagarle una suma astronómica que ningún club europeo podrá acceder. Pero el tema no es el salario. Mbappé había pedido un equipo para poder ganar la Champions y habrá que ver hasta dónde llegar el PSG esta temporada de las manos de Luis Enrique, aunque por ahora no es uno de los máximos favoritos para ganar el título.

L'Equipe se mantiene en que Mbappé no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro, más allá de que está totalmente alejado del PSG. Tiene claro que su ciclo en París ha acabado y va a escuchar ofertas, tanto económicas como deportivas. Sabe que es la decisión más importante de su carrera y no desea fallar ya que va a tener a los equipos más potentes de Europa a sus piés. Es probable que la decisión final se tome la próxima primavera.

En este sentido, el diario francés no descarta la opción del Liverpool, un club que siempre le ha querido y con quien el entorno de Mbappé guarda una gran relación. El club inglés está dispuesto a realizar una oferta astronómica para que lidere su proyecto y creen que habrá opciones hasta el final. En el Madrid callan sobre este asunto, pero evidentemente están muy bien posicionados para hacerse con su fichaje a partir del próximo verano. El entorno blanco da por hecho prácticamente que firmará, pero nadie lo quiere asegurar al cien por cien.

Y es que Florentino Pérez ya tuvo que tragarse la renovación de Mbappé por el PSG cuando, aparentemente, tenía apalabrada su llegada. El futbolista dejó tirado al Madrid en el último momento y ahora están demandando garantías para realizar la última oferta. No quieren ninguna puja sino que Mbappé firme ya a partir de enero y se comprometa sin poder dar marcha atrás. Esto es lo que se está hablando ahora y parece que el club blanco lo tiene bien encarrilado. Pero Mbappé es Mbappé y puede pasar de todo. Lo único claro es que en el PSG asumen su marcha, pero han conseguido, al menos, ahorrarse un dineral de ficha este año.