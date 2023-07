La alcaldesa de París cuestiona al PSG por el caso Mbappé

Anne Hidalgo afirmó que "no entiende" la actitud del club parisino respecto a su futbolista La política francesa abogó por aprovechar al máximo "al mejor futbolista del mundo"

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se ha sumado este martes a las personas que tercian en el conflicto entre el PSG y su estrella Kylian Mbappé, en el caso de la edil parisina para posicionarse al lado del internacional francés.

Anne Hidalgo estaba invitada por 'BFMTV' y 'RMC' este martes para conceder una entrevista, y entre los temas que abordó estuvo el del enfrentamiento que viven el club parisino y su estrella, también nacido en la capital francesa.

La socialista Hidalgo fue contundente cuando aseguró que "no entiende" la crisis que se ha generado en torno al futbolista y su futuro, ahora apartado de la disicplina de la primera plantilla. "No entiendo a qué juega el PSG. Kylian Mbappé es el mejor jugador del mundo. Reconozco que no entiendo nada".

La alcaldesa parisina destacó la calidad del delantero y la necesidad de seguir contando con él en el Parque de los Príncipes. "Kylian es un jugador extraordinario, hay que mantenerlo en París. Creo que también era su deseo de quedarse el mayor tiempo posible. La pregunta es a qué juega el PSG", insistió, refiriéndose a la decisión de apartarlo de la disciplina de la primera plantilla.

Sólo la oferta de Arabia Saudí

Estas declaraciones coinciden con los movimientos que ha intensificado el PSG para encontrar una salida a la situación en forma de traspaso. El Al-Hilal de Arabia Saudí fue autorizado por el PSG para discutir con el delantero parisino tras aceptar una oferta de traspaso de 300 millones de euros, bonus incluido. El PSG intensifica así su presión sobre Mbappé, intentando que no pueda irse en junio de 2024 con la carta de libertad y tras cobrar el próximo 31 de julio el bonus de fidelidad de unso 40 millones de euros.

Según RMC Sport, la oferta del Al-Hilal sería la única propuesta formal que ha llegado a las oficinas del PSG, si bien dos clubes ingleses, uno de ellos el Chelsea, se habría interesado por la situación de Kylian.

La respuesta de Anne Hidalgo demuestra que una parte importante de la opinión pública francesa está cuestionando la actitud del PSG hacia Mbappé y se suma a la advertencia del pasado lunes por parte de Philippe Piat, el presidente del sindicato de futbolistas profesionales franceses, que recordaba que el club podría caer en la ilegalidad si mantiene aparatdo al futbolista cuando se cierre el mercado de fichajes de verano.