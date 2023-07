Gündogan: "Estoy aquí para ganar la Liga, la Copa y la Champions"

El fichaje estrella del Barça para esta temporada habla conb SPORT de su adaptación, sus retos y los motivos de su contratación Se muestra optimista y habla maravillas de su nuevo entrenador, Xavi Hernández

Tras ganar el triplete con el Manchester City, Ilkay Gündogan (Gelsenkirchen, Alemania, 32 años) decidió no renovar con el equipo que dirige Pep Guardiola para jugar en el Barça. Es el fichaje estrella del equipo de Xavi Hernández de este verano, un refuerzo necesario para volver a ser competitivos en la Champions.

¿Cómo está después de todo lo que ha pasado en el equipo estos días con el virus?

Estoy bien, por suerte yo no he cogido el virus, pero por mala suerte bastantes de los nuestros no estaban para jugar el partido contra la Juventus. Todos han ido mejorando y esperemos que mañana ya todo el mundo esté bien y podamos jugar sin problemas el partido contra el Arsenal. Necesitamos los partidos para ponernos a tono para la temporada.

¿Cómo está yendo su adaptación al equipo?

Ha sido bastante sencilla para serle sincero, creo que el grupo es muy bueno. La mayoría de los jugadores son bastante jóvenes pero es una buena mezcla entre jugadores jóvenes, veteranos y experimentados, además a algunos ya los conocía de cuando estuve en Alemania. He jugado con algunos y con otros muchos en contra, así que estoy bastante familiarizado con el equipo. Las cosas tardan su tiempo, debo conocer a todos y hablar el idioma y entenderlo. Pero también creo que lo llevo bien y que irá mejorando la relación una vez estemos en el terreno de juego.

¿Robert Lewandowski le está haciendo de padrino?

Sí, sí, él es una persona muy experimentada, ha visto y vivido mucho en el fútbol, lo conozco bien ya de años atrás de mi tiempo en el Dortmund y en la Bundesliga así que cuando me uní al club ya tenía una buena conexión con él. Es probablemente el jugador con más experiencia del equipo y lo veo ayudando mucho a los otros jugadores, con su actitud, su mentalidad que creo que es muy importante para los jugadores más jóvenes, tener un jugador que los guíe.

¿Le han hecho alguna novatada, ha tenido que hacer alguna cosa?

No, solo tuve que hacer un discurso en el vestuario en mi primer día. Solo algunas palabras al grupo. Por suerte no tuve que cantar nada porque soy muy mal cantante…

Gündogan juega con un balón durante la entrevista con SPORT | Valentí Enrich

¿Qué es lo que más le ha sorprendido del Barcelona?

Creo que la mezcla entre lo grande que es este club y toda la atención y repercusión que tiene en todo el mundo, no solo en el mundo del fútbol, sino en general. Por ejemplo ahora aquí en Estados Unidos, como tanta gente está esperándonos delante del hotel. Pero por otro lado, la manera como se comporta la gente de dentro del club y la relación que hay entre los trabajadores. Creo que también está en el ADN del Barcelona. Así que encaja perfectamente en como soy yo y me ha hecho estar muy bien en estos primero días.

Xavi Hernández

¿Qué le está pidiendo Xavi?

Espera y me pide lo mismo que me pido yo a mi mismo, que juegue al fútbol al máximo nivel, que ayude a los jóvenes, especialmente con los que comparto la misma posición, que intente ayudar con mi experiencia y personalidad. Estas son las cosas que ya me dijo desde el primer día que empezamos a hablar antes del traspaso.

¿Cómo le convenció Xavi para que se uniera al equipo?

Sinceramente no tuvo que decirme mucho. Fue más la manera con la que me hablaba y la pasión que demostró con el fútbol y el gran potencial que ve en el grupo. Después se habló con el club, pero después de la primera llamada ya tenía bastante claro que quería venir.

¿Por qué cambia el campeón de la Champions por el Barça?

Primero de todo porque es el Barça. No se puede decir que no al Barça. Desde que soy pequeño he soñado con jugar en este equipo y defender este escudo. Y es un gran honor estar aquí. Además, vi el potencial de la plantilla, lo que se está creando desde la última temporada, lo que el entrenador empezó y veo que solo puede ir a mejor, mejor y mejor. Estoy muy motivado y he venido aquí para demostrarme a mí mismo que aún valgo pese a tener 32 años, es una nueva liga y el reto no va a ser fácil, pero me gustan los retos difíciles. Me hacen una mejor versión de mi mismo. Así que estoy preparado para retarme y dar todo en esta nueva etapa.

¿Ha aprendido mucho de Pep Guardiola en sus años en el City?

Sí, por supuesto. Antes de que me uniera al City ya tenía 25-26 años. No era tan joven. Piensas que ya sabes mucho de fútbol y no hay muchas cosas que te puedan sorprender. Pero mirándolo ahora, he estado siete años con él y me he dado cuenta de que antes no tenía ni idea de fútbol. Me ha mejorado en muchos aspectos. Creo que en cada equipo que ha estado lo ha hecho. Ha revolucionado la manera de jugar y ha cambiado el fútbol a mejor.

¿Se parecen Xavi y Pep?

Tienen la misma idea de fútbol. Xavi tuvo a Pep de entrenador y claramente veo, tras entrenar con Pep durante siete años, que los entrenamientos aquí se parecen en algunas cosas a los suyos. La idea de jugar un fútbol perfecto es clara en los dos. Y por eso creo que se me va ha hacer un poco más fácil la adaptación al equipo.

Los objetivos

¿Cuáles son sus objetivos personales aquí en el Barça?

Estoy aquí para ganar, para ganar la Liga, la Copa y la Champions League. Tuve una gran temporada con el City, pero quiero seguir ganando una y otra vez. Así que vine para disfrutar del fútbol de aquí, pero también a ganar. Sobretodo a ganar.

¿Ve al Barça con posibilidades de ganar este mismo año ya la Champions?

Sí, sí lo creo, la calidad está aquí, pero no solo se necesita calidad, se necesita mentalidad, consistencia y a veces un poco de suerte en los momentos adecuados. Y creo que debemos tener la responsabilidad de ir lejos e intentar jugar lo mejor que podamos. No solo en Champions, también en Liga para poder ganarla otra vez.

¿Qué le puede dar al Barça, el último pase, gol. Todo lo que Xavi dice que falta en fase ofensiva?

Creo que tengo las cualidades para hacer las dos cosas, pero también el mantener la pelota, no perderla, controlarla después de recuperarla. También creo que una de las razones por las que el entrenador me ha querido es para que en los momentos cruciales sea capaz de dar el pase adecuado y poder entrar entre las líneas de la defensa, tanto para crear oportunidades para mis compañeros como para poder tenerlas yo. Así que ahora tengo que entender a mis nuevos compañeros y adecuarme a ellos para encontrar un buen equilibrio a la hora de jugar a su lado.

Gündogan con la camiseta del Barça en el hotel del equipo en Los Ángeles | Valentí Enrich

Hace unos años pudo fichar por el Barcelona. ¿Qué pasó entonces?

Estuve cerca un par de veces. Lo he dicho antes, era un honor para mí unirme al Barça, pero por diferentes motivos no se concretó y se tomaron diferentes decisiones que hicieron que no haya podido pasar hasta ahora. A veces dicen que las buenas cosas llevan tiempo y hasta este verano no ha pasado.

Ya se ve que siempre ha seguido al Barcelona. ¿Qué recuerdos tiene del Barça cuando usted era más joven?

Tengo un momento grabado que nunca olvidaré, que es la actuación de Ronaldinho en el Bernabéu, donde incluso los aficionados del Real Madrid le aplaudieron. Disfruté mucho viendo aquello. No solo a Ronaldinho. A todo el Barça como equipo jugando ese día. Ese quizás es el momento más importante que recuerdo. Pero he visto muchos partidos en la Liga o en la Champions donde el medio campo de Busquets, Xavi e Iniesta, que para mi era el mejor del mundo, jugaba de forma increíble y crecí aprendiendo de ellos. Y claro, el Barça ha tenido el mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi, viéndolo jugar en los últimos 10-15 años ha sido increíble.

Hablaba de Ronaldinho en el Bernabéu. ¿Cómo ve al Real Madrid esta temporada?

Creo que están fuertes, cada año lo están, siempre tienen un equipo muy competitivo y esta temporada han añadido a jugadores con gran talento, pero vamos a ver cómo se comportan como equipo esta temporada. Seguramente, lucharemos por ganar la Liga con ellos y quizá nos enfrentemos también en la Champions. Pero estoy seguro que estamos preparados para enfrentarnos a cualquier equipo del mundo.

¿Mejor sin Mbappé?

Me encanta jugar contra los mejores jugadores del mundo, así que si logran ficharlo, sería bueno para la Liga que jugase en esta competición y estaría bien jugar en su contra. Somos capaces de ganar a cualquier equipo, tenemos que mirar por nosotros mismos y buscar el nivel que necesitamos para ganar.