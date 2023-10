El jugador del PSG que vende más camisetas que Mbappé

Sin Messi ni Neymar, el delantero internacional ha quedado como la máxima figura del equipo parisino El equipo francés ganó más de 100 millones de euros con las camisetas vendidas de Messi

Sin Messi ni Neymar, Kylian Mbappé ha quedado como la gran figura de un Paris Saint Germain muy renovado. Y todo haría pensar que el delantero es el futbolista que vende más camisetas del equipo francés.

Pero la lógica del merchandising escapa a motivos racionales y depende mucho también de los estratégicos por lo que Mbappé, pese a su indiscutible jerarquía, no es el que lidera el merchandising que, no hay que olvidar, no se circunscribe a Francia si no al mundo entero.

Según la información del periodista francés Abdellah Boulma, Kang In Lee, que llegó el pasado verano procedente del Mallorca, ha destronado a Kylian como el jugador del PSG que más camisetas vende del equipo que preside Al-Khelaifi.

Eso sí, no parece que vaya a superar a Messi. El equipo francés ganó más de 100 millones de euros con las camisetas vendidas de Messi y se vendieron más de 830.000 camisetas en las primeras 24 horas tras su fichaje.

El exjugador del Valencia y Mallorca llegó casi de puntillas a París a finales de julio y poco después de que se hiciera oficial su fichaje, el PSG abrió tienda oficial Seúl, donde las colas eran kilométricas para comprar productos del equipo parisino.

El 70% de las camisetas que se venden en Corea del Sur son de Kang In Lee, un jugador que es un auténtico ídolo en su país y que en el PSG no deja de ser un secundario.

Sébastien Wasels, CEO del PSG, reconocía que la presencia de Kang-In Lee les iba a ayudar mucho: "Nos permitirá expandirnos en Corea del Sur y en toda Asia. Es el primer gran jugador asiático que juega en el PSG. Obviamente, eso nos va a ayudar en la región". Deportivamente, sin embargo, tiene mucho que mejorar, ya que sólo ha jugado 132 minutos.