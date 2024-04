Cheik Sarr: "Me jode muchísimo tener que pedir perdón"

El portero del Rayo Majadahonda, Cheik Sarr, compareció en rueda de prensa este martes después de los insultos recibidos en el enfrentamiento ante el Sestao, que llevaron a la suspensión del partido.

El guardameta se sinceró sobre su estado anímico tras todo lo sucedido: "Me siento jodido, pero estoy un poco mejor. Creo que una sanción sería injusta, soy víctima. Estoy arrepentido de mi reacción, si vuelve a pasar sabré cómo comportarme, pero estaba nervioso".

Sarr también agradeció todas las muestras de apoyo del fútbol español. "He recibido el apoyo del fútbol, quiero dar gracias a todos los que me han apoyado. Estoy muy agradecido. Estoy muy orgulloso de ellos. También quiero dar las gracias a mis compañeros", afirmó el portero.

Sobre la redacción del acta por parte del colegiado del encuentro, que podría suponerle una dura sanción, Cheik Sarr que "mi acto sobre el árbitro no era agresivo". "Pasaron cosas que me molestaron y me mostró la roja sin preguntar nada, por eso quería preguntarle por qué con todo el respeto del mundo. Es lo único que fui a preguntarle. Una hora después también hablé con él y me preguntó qué había pasado y me dio su apoyo, así que estoy agradecido por eso", agregó el guardameta.

Asimismo, el futbolista del Rayo Majadahonda confesó su peor momento: "El peor momento fue cuando me insultaron. Fui ahí para hablar con él, para preguntarle por qué me insultaba. No era nada agresivo, quería preguntarle por qué lo hacía, si tenía familia o hijos, porque era una persona mayor".

Por último, Sarr explicó que "Vinicius no me ha contactado directamente". A pesar de eso, el portero sentenció que "vi que me había dado ánimo en redes y le di las gracias".