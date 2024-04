Cheikh Kane Sarr, víctima del racismo: "Escuché de todo, no podía más"

Cheikh Kane Sarr, portero del Rayo Majadahonda, no se lo pensó demasiado. Harto de escuchar insultos racistas por parte de un aficionado en el duelo ante el River Sestao, el meta se dio la vuelta, dejó el césped y fue a recriminárselo cogiéndole de la bufanda. Un gesto que su propio equipo aplaudió, abandonando el terreno de juego por racismo hacia su portero.

Unas horas después, Sarr habló en 'El Partidazo de la COPE' sobre lo sucedido: "En la segunda parte cuando cambiamos de campo, ya empecé a notar algunos gritos. En el minuto 50 empezaron a hacer los sonidos del mono, del simio. En el 82, después de recibir el segundo gol, fui a coger agua para beber. Entonces escuché de todo: "Negro de mierda, puto negro". Antes de esto había mucha otra gente que insultaba, no sólo a mí, también insultaban a los españoles, mucha gente. Pero entonces escuché a este señor".

Y sigue: "No podía más. Estaba muy nervioso. Había escuchado los gritos. Estoy en Ramadán... Quería preguntarle por qué me trataba así, si tenía o no familia y podía comprenderme. No tenía intención de agredirle para nada, en absoluto. Por eso le agarré por la bufanda. ¿Cómo iba yo a pegarle? Jamás he agredido a nadie. Si me sancionan, ésta será la primera sanción que tenga en mi vida".

Sobre el comportamiento de sus compañeros, negándose a seguir jugando, el meta indicó que "an hecho mucho por mí estos días y me han tratado con cariño, también en el club, todos. ¿La decisión de retirarse? No lo habló conmigo, fue decisión del capitán y se lo agradezco mucho. En ese momento yo no podía ni hablar, no lo entendía. Yo no hubiera querido seguir jugando si no me hubieran expulsado. No hice un gesto agresivo, fui a hablar con él".

Por último, sobre si España es un país racista, Sarr precisó que "creo que hay racismo en todos los países, pero no eso no significa que los países lo sean en su conjunto. Es a esas personas a quienes hay que sacar de los campos y castigar en la sociedad y proteger a quienes lo hemos podido sufrir".