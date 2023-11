VI Gala Valores Deporte - Míchel, Premio Valores 2023

El entrenador madrileño ha alcanzado cotas nunca vistas en el Girona Además de su impecable encaje en el club y en la ciudad, el mundo del fútbol se ha rendido al estilo de juego del equipo catalán

No es el qué, sino el cómo. No son solo los números o las estadísticas, sino la actitud, el compromiso o el estilo. No solo de juego: se trata de una manera de estar en la vida, y pocas tan ejemplares como la de Miguel Ángel Sánchez, ‘Míchel’ para los futboleros y para los seguidores del Girona. Para los seguidores del fútbol, en general, y también para cualquiera que se haya acercado a Girona últimamente. Porque Míchel (Madrid, 1975) se ha convertido probablemente en el personaje más importante de la ciudad.

Por méritos propios, Míchel se ha hecho un nombre más allá del fútbol. Nacido y criado en Vallecas, en cuanto llegó a Girona intentó mimetizarse al máximo con la lengua y las costumbres locales. Se lanzó a hablar en catalán en público a las pocas semanas, algo a lo que muy pocos se atreven, y la gente le devolvió el gesto con un cariño que ha traspasado las fronteras conocidas.

Costaría encontrar un encaje tan ejemplar entre un entrenador y el equipo de su ciudad. Michel aterrizó de pie en Girona, entre otras razones porque puso de su parte para hacerlo. Se acopló a la ciudad como si hubiera nacido en cualquier barrio de las afueras, como en su Vallecas natal, donde aprendió todo lo que sabe de la vida, según ha confesado en más de una ocasión.

De sus padres y de la gente del barrio, trabajadores que madrugaban a diario para salir adelante en tiempos no siempre fáciles. Son esos valores los que Míchel comparte con su mujer, Lara, también de Vallecas, y con sus dos hijos.

Sobre el campo, sus méritos saltan a la vista. No solo ha logrado llevar al Girona a cotas nunca vistas -ni soñadas-, también ha logrado ascender a Primera a los tres equipos profesionales que ha entrenado: el Rayo Vallecano -donde fue leyenda como jugador-, el Huesca y el Girona, el club que ha confiado en él para llevar las riendas del equipo hasta 2026.