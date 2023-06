El United pide a Kane que presione para facilitar su fichaje

Las complicaciones para la venta se mantienen porque Daniel Levy no cede pero el equipo de Manchester pedirá un esfuerzo al todavía jugador del Tottenham Los Red Devils valoran al delantero en 90 millones de euros mientras que los Spurs lo tasan en 120

El Manchester United quiere a Harry Kane, un clásico en el mercado de los últimos veranos que acaba siempre donde está, en el Tottenham. Y es que Daniel Levy, propietario del equipo inglés, es un duro negociador.

Hace unos días The Guardian informaba que el Manchester United había abandonado su persecución de Harry Kane tras negarse a igualar las exigencias del Tottenham y considerar que el dinero necesario para atraer al delantero inglés a Old Trafford no es realista.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

Pero eso no significa que el Manchester United haya renunciado a su fichaje. Las complicaciones se mantienen porque Levy no cede pero el equipo de Manchester pedirá un esfuerzo al todavía jugador del Tottenham.

Según informa The Sun, "la jerarquía del Manchester United está dispuesta a renunciar al traspaso de Harry Kane tras las dificultades para negociar con el presidente de los Spurs, Daniel Levy, pero en un último intento de mover las cosas, quieren que el máximo goleador histórico del Tottenham presente un ‘transfer request’ –una petición formal, escrita por parte del jugador, en la que manifiesta el deseo de salir de su club– o una declaración contundente sobre su deseo de marcharse a Old Trafford".

De hecho, es una repetición de lo que sucedió hace dos veranos cuando fue el Manchester City el que estaba dispuesto a ofrecer 100 millones de libras por Harry Kane, mientras que los Spurs querían 150 millones. El Manchester City también quiso que Harry Kane presionara para conseguir el traspaso, pero se consideró que no había ido lo suficientemente lejos como para conseguirlo.

The Sun añade que los Red Devils valoran a Harry Kane en unos 80 millones de libras (en torno a 90 millones de euros), mientras que los Spurs piden 100 millones de libras (casi 120 millones de euros) por un jugador que cumplirá 30 años el mes que viene y al que sólo le queda un año de contrato.

El Tottenham mantiene que Harry Kane no está en venta y obliga al Manchester United a tener otras opciones como Rasmus Hojlund o Victor Osimhen, por si el máximo goleador de Inglaterra permanece otra temporada más en Londres.