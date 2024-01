Un último tren para Timo Werner

Suelen decir que los trenes solo pasan una vez. Que se lo digan a Timo Werner, que regresa a la Premier después de una etapa difícil y amarga en el Chelsea.

Pues sí, a veces la vida nos ofrece segundas oportunidades para que podamos ofrecer nuestra mejor versión y dejemos atrás nuestros errores o nuestro bajo rendimiento. Y es precisamente lo que le ha ocurrido a un Timo Werner que vuelve a la competición inglesa de la mano del Tottenham de Ange Postecoglou.

UN MAL RECUERDO

36 goles y 13 asistencias en 45 partidos. Al Chelsea no le tembló el pulso y desembolsó 53 millones de euros en el delantero que venía de marcar diferencias con el RB Leipzig en la campaña 2019/20. Con esas estadísticas, es evidente que Timo Werner acababa de marcarse un 'temporadón' en Alemania y, con apenas 24 años, prometía convertirse en uno de los mejores goleadores de Europa.

Pero como sucede muchas veces, la mente puede con el talento y puede acabar jugando una mala pasada. Fuera por el 'peso' de la camiseta o porque no terminara de adaptarse en la competición, no hay ninguna duda de que el rendimiento de Timo Werner en el Chelsea no estuvo ni mucho menos a la altura de lo esperado.

Timo Werner registró unos números en el Chelsea muy alejados de los de su etapa en el RB Leipzig / EFE

23 goles y 21 asistencias en 89 partidos, o dicho de otra manera, en dos temporadas. Unos números insuficientes para un futbolista que llegaba para ser la mayor referencia en ataque. Y sí, levantó la 'orejona' en la temporada 20/21, además de la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes en el año siguiente, pero el alemán partió de Londres con una mala experiencia en sus botas.

LAS SEGUNDAS PARTES PUEDEN SER BUENAS

Timo Werner vuelve a la Premier, y a Londres. Pero renovado. Ha pasado estas dos últimos años en el equipo donde brilló y presentó su candidatura al fútbol europeo. El curso pasado se apuntó 16 dianas y repartió seis asistencias, unos números que le acercan a su mejor versión.

Y llega a un equipo necesitado como él, que en verano tuvo que sufrir la pérdida de su '9' y que todavía no ha logrado 'reemplazarle'.

Aunque es cierto que Son Heung-Min ha actuado como falso nueve en más de una ocasión, y con unas cifras extraordinarias - 12 goles y cinco asistencias en 20 jornadas - Richarlison, que sí es delantero, no está 'mojando', ya que apenas ha convertido seis tantos en la Premier.

Sin embargo, Postecoglou tendrá que prescindir del surcoreano durante algo más de un mes, ya que estará disputando la Copa Asia. Y pese a que no es el escenario ideal para el técnico, porque necesita volver a mirar arriba en la tabla, sí que lo es para Timo Werner, que lo tiene todo de cara para poder reivindindicarse y regresar a la Premier por todo lo alto.