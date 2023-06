El Tottenham ficha al australiano Postecoglou como nuevo entrenador

El nuevo entrenador de los Spurs llega desde el Celtic de Glasgow, con el que ha logrado un triplete Postecoglou firma por cuatro temporadas con el equipo londinense

El Tottenham anunció este martes el fichaje de Ange Postecoglou como nuevo entrenador para los próximos cuatro años.

Postecoglou llega del Celtic de Glasgow, donde ha pasado los últimos dos años, ganando dos títulos de liga, una copa escocesa y dos Copas de la Liga escocesa. El australiano inició su carrera como entrenador en el South Melbourne, antes de pasar a las categorías inferiores de la selección australiana y de dirigir a la absoluta durante cuatro años, entre 2013 y 2017.

Su primera aventura en Europa fue con el Panachaiki, de la Tercera división griega, en 2008. Tras entrenar a la selección australiana, Postecoglou estuvo tres años en el Yokohama Marinos de la liga japonesa antes de dar el salto al Celtic.

El australiano sustituye en el cargo a Ryan Mason, que actuó como técnico interino en los últimos partidos de la temporada, después del también interino Christian Stellini, quien fue asistente de Antonio Conte, el último técnico permanente en el Tottenham.

Postecoglou tiene ante sí la tarea de reconstruir a un Tottenham que lleva quince años sin ganar un título, desde la Copa de la Liga que conquistó Juande Ramos, que puede perder a Harry Kane este verano y que el año que viene no jugará competición europea.

