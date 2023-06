Acuerdo del Tottenham con Postecoglou

El entrenador viene de lograr el triplete en Escocia con el Celtic e iniciará un nuevo reto en la Premier League con el conjunto ‘spur' Firmará por dos temporadas y buscará devolver al Tottenham a la zona alta de Inglaterra tras un curso donde se ha quedado sin Europa

Ya hay ‘fumata blanca’ en el Tottenham. Los ‘spurs’, después de una decepcionante campaña en la que han llegado a tener a hasta tres entrenadores, han elegido al nuevo mandamás en el banquillo: Ange Postecoglou. El acuerdo será de dos años.

El técnico greco-australiano, de 57 años, es el entrenador del Celtic. Acaba de triunfar en Escocia, logrando otro triplete para los de Glasgow. Es un perfil bajo, mucho menos conocido que otras opciones que sondearon en Londres aunque están convencidos que con él volverán a ubicar al Tottenham en el ‘big six’.

Cabe recordar que trece temporadas después los ‘spurs’ se quedarán sin competiciones europeas. Desde la 2009/10 que no pasaba. Un año de transición para volver a quedar arriba en la Premier y soñar, por qué no, con dar un golpe en FA Cup o Carabao. Desde 2008 que la vitrina del Tottenham no ve novedades.

Con el fracaso de Antonio Conte, Cristian Stellini y Ryan Mason como interino, en el norte de Londres buscan un golpe de efecto con Postecoglou. Tiene experiencia en ligas menores como la australiana dirigiendo al South Melbourne y al Brisbane Roar mientras que en Europa antes del Celtic sólo había entrenado en Grecia al Panachaiki en 2008. Entre 2013 y 2017 fue seleccionador de Australia.