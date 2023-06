Lloris quiere dejar el Tottenham

El guardameta se encuentra en la fase final de la recuperación de una lesión El galo calificó de "decepción" la temporada de los 'Spurs', octavos y fuera de Europa

El futuro del guardameta Hugo Lloris podría estar lejos del Tottenham. Así lo indicó el propio futbolista, quien considera que su etapa en el conjunto de la Premier ha llegado a su fin.

“Es el final de una era. Tengo ganas de otra cosa. Estudiaré detenidamente qué opciones tengo”, explicó el galo en una entrevista al medio 'Nice Matin'. “No he olvidado que me queda un año de contrato en los Spurs y que en el fútbol siempre es difícil predecir lo que va a pasar”, añadió un Lloris que ahora solo piensa en recuperarse por completo de su lesión y volver a estar en su mejor nivel en julio, "luego veremos qué me depara el futuro". Entre sus opciones, no descarta acabar su carrera en el Niza. "Niza es mi ciudad, mi club, mis raíces. Veremos a dónde me lleva el destino", indicó el portero, que recibirá un reconocimiento en el Allianz Riviera en la previa del partido ante el Lyon.

Lloris, que se retiró recientemente de la selección francesa, reconoció que "salí del Mundial bastante aburrido. El ritmo había sido infernal antes de eso. Esta es la primera vez en mi carrera que no estoy disponible. Pero estoy bien en mi cabeza, en mi cuerpo". Indicó además, que "lo importante ahora es es encontrar un proyecto en el que florezca, en el Tottenham entre otros".

El guardameta del Tottenham habló también de la mala temporada de su equipo, que ha acabado como octavo clasificado y fuera de Europa. "Fracasamos como equipo al no poder revertir el curso de las cosas. Es una decepción, pero es parte de la vida de un club de fútbol de primer nivel", indicó.