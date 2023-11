Ten Hag, ante su última oportunidad en el United

El entrenador del United, en la cuerda floja tras la eliminación de la EFL Cup, visita al Fulham El Manchester City de Pep Guardiola, por su parte, enfrentará al Bournemouth de Andoni Iraola

La Premier League sigue su curso este fin de semana, aunque también puede ser escenario de despedidas. Erik ten Hag, en la cuerda floja en el Manchester United, vivirá su último partido si los ‘red devils’ no consiguen vencer al Fulham en Londres, con una situación ya insostenible tras el fracaso en la EFL Cup de la que fueron eliminados, con goleada incluida en Old Trafford (0-3), por un Newcastle United plagado de suplentes.

Los aficionados están agotados por una tensión inminente esta campaña a los mandos de Ten Hag. Capítulos como la salida de Cristiano Ronaldo, las sanciones a Jadon Sancho o la confianza ciega en André Onana han dinamitado el vínculo con el neerlandés, al que no le acompañan ni los resultados ni el rendimiento del equipo. Para más inri, su medular se queda sin el lesionado Casemiro, otro percance que se suma a la lista.

El desempeño de sus delanteros , además, está siendo desastroso: solo Marcus Rashford ha participado en goles (un tanto y una asistencia) en los diez partidos de Premier League. Entre Hojlund, Antony, Martial, Garnacho y Pellistri no suman ningún aporte en los once goles anotados hasta ahora por los ‘red devils’, siendo los tres primeros fichajes estrella del club por los que se gastaron 230 millones de euros en total. De no cambiar la situación ante el Fulham, la prensa británica señala que Ten Hag se marchará del cargo que apunta a tomar Julen Lopetegui, libre tras su salida de los Wolves.

Por su parte, el Manchester City de Pep Guardiola apunta a seguir en la persecución del liderato recibiendo al Bournemouth de Andoni Iraola, también con sus picos altos y bajos en el banquillo de los ‘cherries’ pero ahora, tras su primera victoria la pasada jornada, mucho más aliviado. Los ‘citizens’ son terceros, solo dos puntos detrás del Tottenham e igualados con el segundo, el Arsenal de Mikel Arteta, que visitará al Newcastle.

Los ‘gunners’ también vienen golpeados de la copa de la que fueron eliminados por el West Ham, y una victoria en St. James’ Park servirá para rebotar el ánimo. Como lo querrá hacer el Brighton, incapaz de ganar en Premier desde el 24 de septiebre, hoy ante el Everton.

ALINEACIONES PROBABLES

FULHAM - MANCHESTER UNITED (13:30H)

Fulham: Leno; Castagne, Ream, Bassey, Robinson; Reed, Palhinha; Willian, Pereira, Iwobi; Muniz.

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Reguilon; McTominay, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Hojlund.

MANCHESTER CITY - BOURNEMOUTH (16:00H)

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Ake; Rodri, Kovacic; Bernardo, Alvarez, Doku; Haaland.

Bournemouth: Radu; Aarons, Zabarnyi, Kelly, Kerkez; Scott, Billing; Semenyo, Christie, Kluivert; Solanke.

EVERTON - BRIGHTON (16:00H)

Everton: Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Garner, Onana, McNeil; Doucoure; Calvert-Lewin.

Brighton: Steele; Veltman, Dunk, Webster, Milner; Gilmour, Baleba; Ansu Fati, Gross, Mitoma; Ferguson.

NEWCASTLE - ARSENAL (18:30H)

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Lascelles, Burn; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Gordon.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Nketiah, Martinelli.