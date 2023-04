El Sheffield United vuelve a la Premier

Los Sables se aseguran el ascenso con la segunda plaza tras derrotar al West Brom, a dos jornadas del final El equipo de Paul Heckingbottom ha sumado 85 puntos en los 43 partidos jugados hasta ahora

El Sheffield vuelve a codearse con los grandes. El equipo de Paul Heckingbottom se ha asegurado el ascenso a la Premier League este miércoles tras derrotar por 2 goles a 0 al West Bromwich y sellar la segunda plaza de la Championship, a falta de dos jornadas para el final de temporada.

Los goles fueron de Sander Berge (58') y Anel Ahmedhodic (76') en la segunda mitad, que consiguieron el ansiado regreso a la Premier dos temporadas después de bajar a segunda.

SHEFFIELD UNITED ARE PROMOTED TO THE PREMIER LEAGUE! 📈 pic.twitter.com/0nyFysd6Wo