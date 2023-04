¡Haaland ya es el máximo goleador histórico en una temporada de la Premier!

El noruego suma ya 33 goles en Premier, más que nadie en la historia en temporadas de 38 jornadas Son 48 goles los que suma entre todas las competiciones, con más de una decena de partidos todavía por jugar

Apuró a más no poder, pero Haaland no faltó a su cita con el gol en la gran victoria del Manchester City ante el Arsenal. No quedaban más que segundos cuando el noruego recogió un buen pase filtrado de Phil Foden para poner el cuarto de su equipo.

Había fallado hasta cuatro ocasiones claras con anterioridad, pero a la quinta fue la vencida esta vez y Haaland sumó su gol número 33 en la Premier League.

33 goles en 30 partidos que le sitúan como el máximo goleador en una temporada de 38 jornadas de toda la historia. Solo en las temporadas que se jugaba a 42 jornadas Andy Cole, en la temporada 93/94, y Alan Shearer, en la temporada 94/95, fueron capaces de marcar 34 goles en una sola temporada. Números que el noruego superara de buen seguro más pronto que tarde.

En total son 48 goles los que suma ya en todas las competiciones. Números de autentico récord los que sigue cosechando del astro noruego y que puede elevar todavía a magnitudes casi inalcanzables.

Son ocho jornadas de Premier, más las semifinales ante el Madrid, como mínimo en Champions, además de la final de la FA Cup, los partidos que aún le quedan al Manchester City para que Haaland siga agrandando sus impresionantes números.