Los secretos del 'EuroBrighton' de De Zerbi

Ricard Segarra, Bruno Saltor, Martí Riverola, Giacomo Giacobellis y Albert Blaya analizan en SPORT la pasada temporada del equipo de moda en Inglaterra De dónde venía este Brighton, la importancia de De Zerbi, la estructura de club, los aspectos del juego que hacen especial a este equipo...

Solemos decir que en el fútbol uno más uno no siempre son dos. Que no hay teorías perfectas. Que jugar de una manera o gestionar de una misma forma un club no es sinónimo de éxito. Sin embargo, año tras año el mismo deporte, que cada temporada se encapricha en ser un poco más elitista, nos demuestra que hacer bien las cosas termina dando sus frutos.

No es cuestión de jugar mejor que nadie o de fichar mejor que nadie, sino de que todo lo que hagas tenga un sentido y una idea detrás. Osasuna lo ha hecho en España. El Union Berlin ha hecho algo parecido en Alemania. Y en Inglaterra, el Brighton es el que se lleva ahora todas las portadas tras lograr terminar la Premier en sexta posición y clasificarse, de esta forma, para la Europa League de la próxima temporada.

Ahora todos nos preguntamos cómo el Brighton, club que lleva el nombre de una pequeña localidad a dos horas en coche del centro de Londres, ha podido superar a equipos como Tottenham o Chelsea. Por el qué y, sobre todo, por el cómo lo ha hecho, con una idea de juego muy marcada, tremendamente ofensiva, con jugadores fieles y defensores de un estilo atractivo y un entrenador que ha cogido todo lo bueno que tenía este club y le ha dado una tremenda vuelta de tuerca.

No tan sorpresa

¿Sorpresa entrar ahora en Europa? Quizás. Desde el club y desde el staff técnico no se tenía la certeza de llegar tan arriba, eso seguro. Pero su gran éxito, igualmente, no es algo de ahora. Viene de lejos. Años y años siguiendo una misma hoja de ruta tanto en los despachos como en el banquillo. Desde que estaba en Championship, en la 15-16. Lejos del ritmo frenético que requiere la Premier, el Brighton ha tenido todo el temple del mundo en los despachos y en el banquillo. Al final, hacer las cosas bien también implica darte tiempo.

Graham cambió muchas cosas y ahora ha sido Roberto el que le ha dado una vuelta a todo Bruno Saltor Leyenda y exsegundo entrenador del Brighton

"Cuando estaba yo (como jugador) y estábamos en Championship, la visión del presidente era estar donde está el club ahora. Ha sido un presidente ejemplar. Sabía que esto requería un proceso y lo ha respetado. Muchas decisiones correctas. Graham Potter sentó las bases del equipo de ahora, cambió las bases del club. Cuando se fue (lo firmó el Chelsea) dejó al equipo en cuarta posición. Se veía un equipo en clara dinámica positiva, con el récord de clasificación en Premier... Graham cambió muchas cosas y ahora ha sido Roberto el que le ha dado una vuelta a todo", señala Bruno Saltor, leyenda y exsegundo entrenador del Brighton con Graham Potter, a SPORT.

Pocos han vivido más la evolución de "un club que se preocupa y mucho por la comunidad" como el catalán. Llegó a un equipo que militaba en la Championship y que tardó, desde su llegada, cinco años en poder ascender a la Premier League. Fue en la 17-18 cuando regresó a la élite del fútbol inglés y, al finalizar la 18-19, Bruno Saltor decidió colgar las botas y meterse de lleno en el staff de Graham Potter. Con ambos en el banquillo, el Brighton dio un salto de calidad importante, con una estructura de club que crecía y se hacía cada vez más fuerte.

Riesgos y aciertos

"A nivel estructural ha ido mejorando. El club, que tiene los objetivos muy claros, ha sabido traer a jugadores que han estado por encima de las expectativas. Y eso, hoy en día, es complicadísimo. El presidente siempre ha creido innecesario entrar en la moda de gastar muchísimo dinero en fichajes. Se prefiere acertar, aunque conlleve riesgos. Para ello, antes de fichar a un jugador, hay un trabajo de estadísticas, de cómo es el futbolista emocionalmente, de darle un buen contexto... Y luego, claro, debe haber y ha habido entrenadores que no tienen miedo de poner jugadores jóvenes y de adaptarlos rápidamente a lo que el club y el equipo precisan", asegura Bruno Saltor. Así, se adaptaron a la perfección jugadores como Enciso, Mitoma, Mac Allister o Moisés Caicedo, futbolistas que antes de pasar por el Brighton estaban bien lejos del foco mediático.

Todo ese labor de despacho, de firmar y vender bien bien, de saber qué necesita el equipo y de trabajar todos a una en una misma idea de juego lleva al Brighton a las puertas de una temporada 22-23 que se convertiría en histórica. La 21-22 acabó por todo lo alto, con Graham Potter y Bruno Saltor firmando la mejor clasificación de la historia de los 'seagulls' en la Premier League. No sería más que un aperitivo de lo que estaba por venir.

La 22-23 también empezaría como un tiro, con Graham Potter llevando al equipo hasta la cuarta plaza. Sin embargo, todo apuntaba a cambiar cuando el Chelsea decidió firmar al técnico inglés en setiembre. El equipo tenía una idea de juego muy clara, con jugadores que se habían acostumbrado a tener mucha posesión, a ser agresivos arriba, a jugar sin complejos... Así que tocaba buscar a un técnico que creyera en esa idea. Y no había muchos en el mercado como Roberto de Zerbi, el gran responsable y arquitecto de este 'EuroBrighton'. Casa desde el minuto uno con lo que quiere el equipo y el club. Pero, ¿de dónde venía Roberto?

Un técnico alejado de la vieja escuela italiana

Sea como fuere, en el Brighton aterrizó un técnico que llevaba toda la vida evolucionando un estilo de juego muy semejante al de Pep Guardiola, al que fue a ver alguna ocasión a Múnich para empaparse de sus ideas. Se había mostrado en Italia como un técnico tremendamente metódico, muy ofensivo, que moría con sus ideales y sus jugadores y que era un auténtico "sargento" en sus entrenamientos. Todo cuidado al detalle, porque esos detalles, en los partidos, debían ser claves para ganar o no. No era conocido y ya actuaba como si estuviera en un 'grande'.

Martí Riverola, jugador de De Zerbi en el Foggia | Calcio Foggia

"No es el hecho de que todo fuera con pelota, sino por qué hacemos todo con pelota. Cómo se debía atacar, cómo se debía defender. Cada entrenamiento era tremendo, muy intenso. Acababa los partidos con tres o cuatro litros menos. Él respiraba esa idea del Barça. Tenia una facilidad increíble para transmitir, pero era muy estricto en sus ideas. Eso lo hacía grande, pero evidentemente no podías descarrilarte. Si no ponías la atención necesaria se cabreaba. Es un entrenador que se centra mucho en los porqués de las cosas y te explica por qué hay que hacer todo lo que él quiere. Es algo más que un entrenador, es un revolucionario. Realmente, De Zerbi es el protagonista sin ser él el protagonista dentro del campo", sentencia a SPORT Martí Riverola, que estuvo a las órdenes de Roberto de Zerbi en el Foggia, cuando el técnico italiano apenas acababa de empezar su carrera como entrenador.

De Zerbi es el protagonista de su equipo dentro del campo sin ser él el protagonista dentro del campo Martí Riverola Jugador del Foggia de De Zerbi

Riverola, que venía de haber entrenado con Guardiola en el Barça y que estaba en el Bolonia, no titubeó cuando recibió la llamada de De Zerbi para jugar en el Foggia. El centrocampista bajaba dos categorías en Italia, pero le dio igual. Le convenció tanto Roberto de su proyecto que se puso rápidamente a sus órdenes. Martí pasó aquellos meses como un niño con zapatos nuevos.

Un aprendizaje constante

Como con Guardiola, volvía a tener un técnico que quería salir desde atrás jugando, que buscaba soluciones constantes a las dificultades que le ponía el rival sobre el verde y que encontraba constantemente espacios desde la pizarra para hacer daño al oponente. Siempre con la pelota. "De Zerbi te enseñaba en cada partido y en cada entrenamiento a decidir bien. Te daba todas las herramientas posibles para que, cuando llegara el partido y te enfrentaras a la situación que estabas entrenando, tuvieras la capacidad para decidir lo mejor posible. Cada control y cada movimiento tenía un porqué detrás", comenta Riverola, que guarda una anécdota curiosa, pero clave para entender la ambición de De Zerbi y su mentalidad ofensiva.

"Debíamos remontar un partido de Coppa y cuando entramos al vestuario vimos que en la pizarra había un 5-3-2. No entendíamos nada. Luego apareció él, cogió la pizarra y le dio la vuelta: 'Jugaremos un 2-3-5', dijo. Entonces nos miramos todos y salimos al campo a morir, con esa ambición. Remontamos y metimos cinco, creo. Pero si hubieramos necesitado meter diez, los hubiéramos metido", recuerda entre risas Riverola.

De la Serie C a la Serie A

Foggia fue el primer paso firme de De Zerbi, donde empezó a moldear su método. El segundo, tras breves capítulos por Palermo y Benevento, sería en Sassuolo, donde el nombre del italiano empezaría a llamar la atención. De la Serie C a la Serie A, pero con la misma idea de juego. Italia y la élite descubrían un técnico rompedor, totalmente innovador.

Roberto de Zerbi, durante su exitoso periplo en el Sassuolo | EFE

"Ese Sassuolo era especial, una manera de crear juego que pocos habían tenido en Italia en años. De Zerbi tuvo un gran impacto. Yo creo que es un técnico que ha marcado y mucho la filosofía italiana en los últimos diez años", indica a SPORT Giacomo Iacobellis, periodista italiano al que De Zerbi encandiló con su estilo de juego.

Su método seguía siendo el mismo que había usado en el Foggia. Siempre con la pelota. El pequeño "sargento", como le llama el periodista, quería tenerlo todo controlado. "Quería constantes movimientos, que todos se creyeran parte del juego. De Zerbi construía todos sus ataques haciendo partícipes a los once jugadores", declara Giacomo.

Después de que los rumores lo pusieran cerca de equipos como Inter o Juventus tras sus tres grandes temporadas en el Sassuolo, finalmente Roberto de Zerbi puso rumbo a Ucrania. En el Shakhtar volvió a demostrar su valía, forjando un equipo reconocible. Pero la guerra impidió terminar el proyecto que era debido. El italiano dejó territorio ucraniano el verano de 2022, y en setiembre el Brighton llamó a su puerta.

El qué pero, sobre todo, el cómo

La historia es de sobras conocida: los 'seagulls' se meterían en Europa en la primera temporada con De Zerbi en el banquillo desplegando uno de los mejores juegos de Europa. El qué ya lo sabemos, pero toca analizar el cómo. Cómo ha jugado este equipo para meterse en la Europa League, pero también cómo ha hecho De Zerbi para hacer funcionar a todo el engranaje en cuestión de unos pocos meses, un hecho más que relevante.

Empecemos por lo segundo. No se puede entender el éxito de este Brighton sin sus entrenamientos y sin un técnico con carácter que cuida hasta el más pequeño detalle. Sesiones de táctica y de qué hacer con la pelota y con los espacios que se crean con el movimiento de los jugadores, pero también con la intensidad por bandera.

De Zerbi lleva años perfeccionando su idea de juego Ricard Segarra Entrenador de porteros del Brighton

Lo sabe bien Ricard Segarra, entrenador de porteros del Brighton, que tiene a De Zerbi bien cerca cada día: "Roberto lleva años perfeccionando este estilo de juego ofensivo y de querer ser protagonista. Él entrena desarrollando esta idea, te convence rápido. Esto va de apretar, apretar y apretar. Es súper exigente con nosotros (staff técnico) también. Detalle, detalle y detalle. Debemos estar pendientes de todo. Es muy ambicioso. Es un entrenador mediterráneo, con carácter y con la capacidad increíble de transmitir. Sabe cómo llegar al jugador. Es muy honesto y va de cara. Luego, claro, tenemos futbolistas que saben interpretar perfectamente. Es una combinación perfecta".

Entrenamientos súper tácticos, de repetición y repetición de ideas y de movimientos para que, una vez el jugador llegue al partido, tenga clarísimo qué deba hacer en cada situación. De Zerbi, 'tozudo' como pocos, ha sido capaz de imponer su idea y estilo de juego, totalmente personal y con mil matices, en apenas unos pocos meses.

De Zerbi, entrenador del 'EuroBrighton' | EFE

Una forma de jugar sin un estilo de juego claro

¿Qué idea de juego tiene De Zerbi más allá de ser ofensivo y querer la posesión? ¿A qué juega este Brighton? ¿Se parece a Guardiola como se dice? Veamos.

"No tiene un estilo de juego definido. Cuesta encasillarlo en uno, aunque tiene la capacidad como Pep de cambiar formas de jugar en los clubes. También tiene cosas de Conte, como esa estructura rígida para salir jugando y buscar arriba los espacios, pero hay mucho juego de posición en su estilo, parecido a Pep: las intenciones, el buscar los espacios que se generan a través de movimientos y a partir de ahí atacar la profundidad...", analiza Albert Blaya Sensat, analista y periodista en 'Relevo'.

En fase ofensiva, De Zerbi no juega con sistemas ni con números, sino que, sabiendo qué quiere hacer él con pelota, se adapta a lo que los rivales le proponen. Puede iniciar las jugadas con tres o con cuatro atrás, puede meter por dentro o por fuera a los laterales, puede variar las alturas de los centrocampistas según le presione el contrario... "Priorizamos nuestra idea de juego, pero nos fijamos mucho en cómo podemos hacer daño al rival, en si hemos dado ese pase dónde está la superioridad y el espacio para seguir progresando. Pensamos primero en nosotros y luego ya nos fijamos en el rival", señala, a su vez, Ricard Segarra.

Un técnico que arriesga

Para De Zerbi, sin duda, la clave está en esa salida de balón, que debe ser casi perfecta y adaptada a lo que el rival te exige. Es uno de los grandes puntos fuertes del Brighton. "Roberto arriesga mucho en los primeros pases. No le importa que un jugador esté cinco o seis segundos pisando la pelota esperando un movimiento. Busca atraer al rival para romper sus líneas y, tras progresar, atacar la profundidad y tener ventaja en la última línea. Es un equipo realmente vertical. Más directo. En eso es distinto a Guardiola, que prefiere el viajar juntos hasta campo rival", insiste Albert Blaya.

Formas de atacar distintas, pero con el dominador común de no 'tirar' la posesión y de querer ser siempre protagonistas de los partidos. Más vertical De Zerbi que Pep, aunque el italiano también ha sabido adaptarse, sobre todo en el tramo final de temporada, cuando sus rivales empezaron a leer sus virtudes.

De Zerbi, con muchos recursos

"De Zerbi ha logrado que los jugadores sepan interpretar cada situación en el campo. Es lo que hace más especial a este equipo. Se han adaptado también a que los rivales les esperen más atrás. Tiene soluciones para activar estos movimientos y potenciar a sus mejores futbolistas", resalta Blaya.

Un equipo que sabe cómo atacar según cómo esté organizado su rival y según cómo le presionen y sabe qué hacer cuando pierde la posesión. La primera premisa: presionar. "Estamos acostumbrados a vivir en campo rival, por lo que Roberto obliga al equipo a presionar muy intenso para robar si perdemos la posesión. Presionamos hombre a hombre, incluso dejamos uno contra uno atrás", indica Ricard.

Sin embargo, la parcela defensiva es la pata que cojea algo más en todo el engranaje del Brighton. Al menos, así lo asegura Albert Blaya: "Es un equipo que intenta presionar, pero a veces no es tan agresivo como otros equipos. Puede regalar ocasiones en transición, no es demasiado sólido cuando debe correr hacia atrás. Tampoco tiene una defensa que le permita sobrevivir en el punto de penalti. Veamos qué sucede la próxima temporada".

Una sola pregunta

Ya no solo en defensa, sino en general. Es la pregunta del millón: ¿Qué pasará con el Brighton la próxima campaña? Nadie lo sabe con certeza. Deberán competir en cuatro competiciones tremendamente exigentes, con una plantilla que ha sufrido y sufrirá cambios importantes y ante rivales que ya sabrán que este ya es un equipo a tener en cuenta. Pero la idea, la estructura y el grueso de jugadores estará ahí.

El staff técnico confía en el proceso y en seguir perfeccionando el trabajo ya realizado, mientras que los que ven el equipo desde algo más lejos esperan con ansas si este equipo puede seguir sorprendiendo. Si es que sorprender es el verbo que mejor responde a lo que ha hecho este club. Visto lo visto, ¿lo es?