La 'remontada' estelar del West Ham de David Moyes

Ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. David Moyes ha cambiado el dicho. A la vigésimo tercera va la vencida. El escocés logró su primer triunfo como entrenador ante el Arsenal en el Emirates Stadium tras 23 intentos (18 derrotas y cuatro empates), y cerró un 2023 espectacular con un West Ham que ilusiona mucho.

Los ‘Hammers’ le endosaron un 0-2 a los de Arteta en su casa y descansan en la sexta plaza (33 puntos). En Londres sueñan con la Champions, pues solo siete puntos separan al equipo de Moyes de la cuarta plaza, custodiada por el Manchester City de Pep Guardiola (40).

LOS QUE MÁS HAN MEJORADO

El principal argumento para pensar en conseguir un billete para la próxima edición de la competición reina es la increíble remontada que han firmado este año en comparación a la pasada campaña. Suman 18 puntos más a estas alturas y son el equipo del torneo que más han mejorado en este aspecto, superando al Aston Villa de Unai Emery (14 puntos más).

Jarrod Bowen, durante el duelo de Premier League ante el Arsenal / EFE

Contra los de arriba no se arrugan, le ganaron al Chelsea (3-1), al Tottenham a domicilio (1-2), al Manchester United (2-0) y al Arsenal en el Emirates (0-2). Un equipo sólido, eficaz en las dos áreas, y que castiga al rival a la primera de cambio. Sacan rédito con bien poco, si les das media ocasión de gol, lo pagarás caro. Y si echan el cerrojo, las opciones se reducen mucho.

PIEZAS MUY INTERESANTES

El cuadro dirigido por David Moyes, experto en desesperar al rival, cuenta con jugadores muy interesantes. Uno de ellos, el ex del Chelsea Emerson Palmieri, que ha 'renacido' a sus 29 años siendo clave en el lateral izquierdo. Mención especial merece el mexicano Edson Álvarez, que se comió a Declan Rice en su particular duelo contra el Arsenal y que está demostrando que estaba completamente listo para una gran liga. Y en la medular no hay que olvidarse de Tomáš Souček, el 'gigante' checo que hace absolutamente de todo pese a ser pivote (ocho goles y una asistencia en 27 duelos).

También hay que destacar la figura de James-Ward Prowse, uno de los mejores lanzadores de falta del planeta, que dejó su querido Southampton cuando descendieron a Championship, y evidentemente Lucas Paquetá, una de las estrellas del equipo y que gusta a media Premier.

Mohammed Kudus, una de las sensaciones del West Ham / EFE

Sin embargo, si alguien está brillando en este West Ham son Mohammed Kudus y Jarrod Bowen. El primero, gran apuesta de los 'Hammers' el pasado verano (costó 43 millones de euros), está rindiendo a las mil maravillas en su primera experiencia en una gran liga: trece goles y dos asistencias en 27 choques. El segundo, máximo goleador del equipo en liga (11 tantos), no tiene competencia en el extremo derecho y es la gran argumento ofensivo de Moyes (trece goles y cinco asistencias en 24 duelos).

Ya lo dicen. No es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Pero empezar bien ayuda, y mucho. Y el West Ham de David Moyes difícilmente podía firmar un mejor primer tramo de competición.