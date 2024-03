Rashford responde a las duras críticas de la prensa

En el mejor estado de forma, Marcus Rashford tiene pocos competidores en su posición. Sin embargo, su mejor versión brilla como una estrella fugaz. Aparece en ciertos momentos, pero después está tiempo en la sombra. Y en Inglaterra, muchos aprovechan su flojo rendimiento para criticarlo ferozmente.

Hace un año estaba en el mejor momento de su carrera: regresó del Mundial de Qatar marcando dieciséis goles y repartiendo cuatro asistencias en diecisiete partidos. Generó veinte goles en los mencionados duelos, y era uno de los mejores extremos del mundo sin opción a debate. Este curso, y con un papel mucho más secundario, el inglés suma cinco goles y seis asistencias en 32 partidos.

Cansado de las críticas, respondió con un escrito en 'The Players Tribune' a aquellos que han cuestionado su compromiso con el Manchester United por su rendimiento, asegurando que lo juzgan con más dureza que a otros jugadores. A finales de enero, varios medios informaron que Rashford estaba en un club nocturno en Belfast antes de perderse un entrenamiento al día siguiente por enfermedad. Después, Ten Hag lo desconvocó del partido de FA Cup contra el Newport County.

"Normalmente no me gusta responder a las cosas que se dicen sobre mí. No está en mi naturaleza. Soy introvertido. Ni siquiera me gusta hablar de mí, a menos que realmente te conozca. Así que el 99% de las veces puedo ignorar el ruido. Pero a veces, se cruzan ciertas líneas y no puedo evitar querer que la gente entienda quién soy como persona", arranca su mensaje.

"ENTIENDO EL JUEGO..."

"No estoy tratando de atacar a los medios. Entiendo el juego, ¿sabes a qué me refiero? En realidad no están escribiendo sobre mí. Es como si estuvieran escribiendo sobre este personaje, "Marcus Rashford". No puede tratarse solo de mí como un chico de 26 años que sale por la noche, o de un chico que recibe una multa de estacionamiento. Tiene que tratarse de cuánto cuesta mi coche, adivinando mi salario semanal, mis joyas o incluso mis tatuajes. Tiene que tratarse de mi lenguaje corporal, de cuestionar mi moral y de especular sobre mi familia y mi futuro futbolístico. Hay un tono que no se consigue con todos los futbolistas. Dejémoslo así", explica sobre la percepción que tiene del trato que recibe por parte de la prensa.

"Escucha, no soy una persona perfecta. Cuando cometa un error, seré el primero en levantar la mano y decir que tengo que hacerlo mejor. Pero si alguna vez cuestionas mi compromiso con el Manchester United, es cuando tengo que hablar. Es como si alguien cuestionara toda mi identidad y todo lo que represento como hombre. Crecí aquí. He jugado en este club desde que era un niño", se defiende se los ataques a su compromiso.

"Para mí, simplemente estar allí era como… lo era todo. Solíamos quedarnos todos hasta que se iban, y el estadio estaba casi vacío, solo mirando alrededor y escuchando. Old Trafford realmente tiene ese sonido. Es como un eco de sonido envolvente y me tranquiliza mucho. Para un niño que se movía mucho, siempre lo sentí como mi hogar, recuerda sobre su sentimiento con Old Trafford cuando era un niño.

SU SUEÑO: EL MANCHESTER UNITED

Rashford, que tuvo ofertas buenas para ayudar a su familia, desvela algunas de ellas: "Cuando tenía unos 10 años, recibía mucha atención y teníamos todo tipo de agentes y clubes tratando de pasarle cosas a la familia. El United aún no me había contratado para una beca y la gente me ofrecía todo tipo de cosas. Algunos clubes nos ofrecieron dinero que nos cambió la vida. Le compraremos una casa a la familia y pondremos autos en su garaje. Cambiaremos la vida de tu familia. En ese momento, mi madre trabajaba como cajera en Ladbrokes. Mi hermano trabajaba para AA. Tenían todo el derecho a decirme: 'Simplemente acepta el trato'".

"Pero sabían que mi sueño era jugar en el United, así que nunca me presionaron. No sé cuánta gente lo sabe, pero en realidad jugué dos partidos de la academia para ese club para ver si me gustaba. Recuerdo que salí del vestuario y simplemente me preguntaron: “¿Qué quieres hacer? Eso fue todo. Volvimos al autobús. Apostamos todo por nosotros mismos: todas nuestras fichas. Mirando hacia atrás ahora, y viendo cuántos jugadores jóvenes increíbles nunca llegaron al primer equipo, fue un riesgo enorme. Pero para mí era la única opción", recuerda sobre su decisión de quedarse en el Manchester United.

NO SE OLVIDA DE LOS INICIOS

"¿Sabes qué es una locura? Probablemente, ni siquiera debería admitirlo, pero solía volver a casa durante mi primera temporada con el primer equipo del United y jugar fútbol callejero con mis amigos en mis días libres. Esa es mi cultura. Todavía es parte de mí y creo que es una de las razones por las que lo logré. Si no lo viviste con nosotros, entonces no espero que lo entiendas", confiesa sobre su vinculación con sus amigos antes de ser futbolista.

"Mi madre me decía: 'Marcus, nada es gratis'. No se refería al fútbol. Ella no me dijo eso solo para mantenerme alejado de los agentes. Se trataba de la vida en general. Cada año que pasa lo entiendo más y más. El dinero es genial. Es una bendición. Pero los sueños no tienen precio. Escuche, la cuestión es que el fútbol puede ser una burbuja. He tratado de seguir siendo una persona normal. He tratado de mantener a mis mismos amigos. He hecho todo lo posible por no cambiar, incluso cuando salgo por la noche o estoy de vacaciones.

"Pero hay otro lado de eso. Soy un ser humano. He cometido errores que muchos jóvenes de veintitantos años cometen y he tratado de aprender de ellos. Pero también he hecho sacrificios que nadie ve. Lo que quiero que entiendas es que el dinero no es lo que te mantiene jugando en los tiempos difíciles. Es el amor por el juego, simple y llanamente", reconoce.

"Si soy honesto, a una parte de mí no le importa que la gente dude de mí. Tuve que convertirme en un hombre muy joven. Siempre tuve que confiar en mí mismo. Pero cada vez que he estado deprimido, física o mentalmente, siempre siento que es cuando me doy la vuelta y juego mi mejor fútbol para el United e Inglaterra. Les prometo que el mundo no ha visto lo mejor de este equipo del United y de estos jugadores. Solo tenemos que seguir trabajando, y eso empieza conmigo. Si me apoyas, bien. Si dudas de mí, mejor aún", termina su extenso mensaje.