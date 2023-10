¡Posible sanción de 12 puntos para el Everton!

El castigo sería por incumplimiento de las normas de sostenibilidad y rentabilidad de la liga Jamie Carragher, exjugador del Liverpool, valoró de forma tajante la situación de los toffees

El Everton se encuentra en una situación que pende de un hilo. Si bien los toffees estuvieron cerca de descender la pasada temporada, en esta no andan mucho más lejos y aún podrían verse en una tesitura mucho más delicada. De hecho, pueden convertirse en los nuevos colistas de la Premier League si se hace efectiva la sanción por incumplimiento de las normas de sostenibilidad y rentabilidad de la liga, que ha informado The Telegraph.

Acabaron la 2022-2023 en 17a posición, salvados por solo tres puntos, y en la presente ocupan la 16a plaza con siete puntos, a tres del descenso. Sin embargo, se habla de que 'los toffees' podrían recibir una sanción de hasta 12 puntos en la competición doméstica, hecho que supondría una debacle para la institución. El tope de pérdidas que permite la normativa se sitúa en 105 millones y el club ha registrado pérdidas por un valor de hasta 371 millones de libras. La decisión final la tomará una comisión independiente de cara a final de año.

Si la situación prosperase, el equipo de Sean Dyche lo tendría sumamente difícil para salvar la categoría, ya que esta sanción los situaría a 9 puntos de la salvación. Asimismo, el exjugador del Liverpool, Jamie Carragher se ha pronunciado de forma tajante: "¡El Manchester City terminará en la Liga Nacional Norte si la Premier se sale con la suya! Es increíble la cantidad de historias que salen sobre la situación del Everton, pero el Manchester City tiene 114 infracciones más y todo está muy tranquilo".

