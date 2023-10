Ansu puede decidir el futuro del Ajax... ¡y 'salvar' a su Brighton!

A qué hora y dónde ver el Brighton - Ajax hoy por televisión y online gratis, partido de la fase de grupos de la Europa League 2023-24 La Roma, el Bayer Leverkusen, el West Ham y el Liverpool aspiran a mantener el pleno de victorias en la tercera jornada

El Brighton se enfrenta hoy 26 de octubre al Ajax en el segundo partido de la fase de grupos de la Europa League 2023-24.

El equipo entrenado por Roberto De Zerbi, alabado el curso pasado por su estilo de juego asociativo y por sus excelentes resultados, encadena seis partidos sin ganar entre todas las competiciones.

El equipo en el que juega cedido Ansu Fati, que en este lapso ha anotado ya dos goles en la Premier League, buscará un revulsivo en la Europa League.

Los ‘seagulls’, colistas del grupo B con un punto, se enfrentarán esta noche a un Ajax que está inmerso en una crisis sin precedentes en los últimos tiempos.

El conjunto neerlandés despidió el pasado lunes al entrenador Maurice Steijn y ocupa el penúltimo puesto de la Eredivisie. Con Hedwiges Maduro como técnico interino, el equipo de Amsterdam necesita un punto de inflexión en su caída libre.

Brighton: Verbruggen, Veltman, Webster, Dunk, Julio, Gross, Gilmour, Adingra, Fati, Mitoma, Ferguson.

Ajax: Gorter, Gaael, Sutalo, Hato, Sosa, Vos, Taylor, Tahriovic, Forbs, Brobbey, Bergwijn.

El Brighton - Ajax se disputa hoy a partir de las 21:00 horas (CET) en el canal Movistar Liga de Campeones (dial 60), de la plataforma Movistar Plus.

