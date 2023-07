Onana se despide del Inter y ficha por el Manchester United

El portero se despidió del Inter y el Manchester United oficializó su llegada Publicó un comunicado en su Instagram para decir adiós a los 'nerazzurri'

André Onana confirmó lo que era un secreto a voces. El portero camerunés abandona el Inter, despidiéndose en sus redes sociales de la afición y confirmando que su destino está en Manchester, que ya le anunció de manera oficial.

Onana era un viejo anhelo de Ten Hag, que podrá así tener a otro de sus hombres ilustres en el Ajax que alcanzó las semifinales de Champions en 2019 y será el reemplazo de David de Gea, que no renovó con los 'red devils'.

That's his name 👇@AndreyOnana is United! 🔴#MUFC