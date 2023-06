OFICIAL: Iraola, nuevo entrenador del Bournemouth

El técnico vasco ficha por los 'Cherries' con un contrato por dos temporadas, siendo el quinto entrenador español en la liga El conjunto de la Premier League había despedido este mismo mediodía a Gary O'Neil, el técnico que mantuvo al equipo lejos del descenso la pasada temporada

Ya es oficial. Andoni Iraola aterriza en la Premier League. Era uno de los rumores más sonados en los últimos días en Inglaterra y se acaba de confirmar. El extécnico del Rayo toma las riendas del Bournemouth por los próximos dos años.

Iraola, que había dejado el Rayo a final de temporada, se aventura con un reto apasionante en el fútbol inglés para dirigir a un equipo que este mismo día había despedido a Gary O'Neil, técnico que sucedió a Scott Parker en el cargó y consiguió un 15º puesto en la tabla de la Premier League.

El club ha oficializado su llegada esta misma tarde, pocas horas después de la destitución de O'Neil. Ahora sí, Iraola se suma a la lista de técnicos españoles en la Premier: será el quinto junto a Guardiola, Arteta, Lopetegui y Unai Emery. Javi Gracia y Rubén Sellés ya no siguen en la liga, pues fueron destituidos por Leeds United y Southampton.

We are delighted to announce the appointment of Andoni Iraola as the club's new head coach.



Welcome to #afcb, Andoni 🤝