Mourinho, sobre la situación del City: "Es una vergüenza"

The Special One hizo alusión al Fair Play Financiero del cuadro 'sky blue' en 2020 Sus palabras han vuelto a salir a la luz tras la delicada situación institucional que vive el City

La delicada situación institucional que vive el Manchester City ha vuelto a sacar a la luz unas declaraciones de José Mourinho. El portugués, por aquel entonces técnico del Tottenham, se mostró muy crítico después de que se revocasen unas sanciones por Fair Play Financiero impuestas al cuadro 'sky blue'.

"Si no eres culpable, no pagas. No digo que el City sea culpable, digo que si no eres culpable, no pagas. No eres castigado, ni siquiera con una libra. Sé que el dinero es bastante fácil para ellos, pero es solo un principio. ¿Por qué estás pagando entre 8 y 9 millones de libras si no eres culpable? Si no son culpables, la decisión es una vergüenza", comentó en 2020.

No obstante, hizo alusión a que esta sanción era insuficiente en caso de que el City sí que fuese culpable. "Si eres culpable, la decisión también es una vergüenza. Si eres culpable, deberías ser expulsado de la competencia. Mi crítica no es para el Manchester City, no soy nadie para saber si son culpables o no La crítica es por la decisión".